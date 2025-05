Kitajski horoskop: trije, meseca maja najsrečnejši znaki

Začel se je mesec maj, z njim je prišla nova energija, katere vpliv je že dodobra čutiti.

Za nami so meseci, ki so jih zaznamovala močna planetarna gibanja, in prehodi, ki so mnogim prinesli izzive.

Po kitajskem horoskopu se lahko zlasti trije znaki veselijo prihajajočega obdobja, ki jim ne obljublja posebnih preizkušenj, jim pa napoveduje čas rasti, uspeha in napredka. Katerim znakom bo mesec maj posebej naklonjen? Odgovor ima sensa.hr.

Podgana: leto rojstva 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Pri rojenih v tem znaku se bo vse postavilo na svoje mesto. Posebej bo to opazno na področju ljubezni: ne bo manjkalo zmenkov, spogledovanja in pozitivnih čustvenih doživetij.

Poleg tega bo podganam v mesecu maju danih veliko možnosti za uresničevanje sanj in sledenje navdihu, kar jim bo prineslo splošno življenjsko srečo in izpopolnjenost.

FOTO: Anthony Tran/Unsplash

Kača: leto rojstva 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Astrologi pri kačah posebej izpostavljajo osebni in poklicni uspeh: talenti bodo v njem žareli kot najsvetlejše zvezde in zagotavljali izjemne priložnosti za poklicno ter ustvarjalno samouresničitev.

Samozavest in zaupanje vase, katerih pri rojenih v znamenju kače ne bo manjkalo, bosta nagrajeni s konkretnimi uspehi.

FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock

Tiger: leto rojstva 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tiger je že vstopil v mesec osebnega spoznanja in notranje moči.

Intuicija, duhovno iskanje in simboli iz sanj bodo rojenim v tem znaku prinašali srečo, kar lahko pomeni nepričakovane pozitivne preobrate na podlagi globljega razumevanja sebe in okolice, piše sensa.hr.