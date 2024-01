Kitajski horoskop 2024: Celoletna napoved za vaše znamenje

Prineslo bo velike izzive na globalni in na osebni ravni. Izjemne priložnosti za pozitivne spremembe bodo imeli rojeni v letih zmaja, posebno zeleni gozdni zmaji.

Resda zmaj simbolično obeta svobodo, moč in bogastvo, vendar bo treba za doseganje tega marsikaj tvegati! Zmajem to ne bo težko, saj ljubijo kritiko, se radi izpostavljajo in pokažejo svoje igralske sposobnosti. Nekaj od tega se bomo morali navzeti tudi drugi, čeprav bomo kdaj v središču pozornosti, zavedajoč se, da energije zmaja podpirajo tiste, ki so pogumni.

Izberite les in bonsaj

Da bi pritegnili podporo energije zelenega lesnega zmaja, je priporočljivo vsepovsod uporabljati zeleno in turkizno barvo, lesene predmete ali elemente, imeti talisman v obliki zmaja in bonsaj na polici doma. S tem bomo dosegli več notranjega miru, bili odprti do drugih, lažje razvijali ljubeče odnose in dosegli finančni uspeh. Ker pa ta ne bo prišel sam od sebe, razen pri najbolj srečnih posameznikih, bo potreben odprt in tvegan pristop!

Sicer pa bomo globalno razširjene energije, značilne za rojene v letih zelenega zmaja, ki imajo močno osebnost, strast, inteligenco, vpliv in so zelo aktivni, občutili vsi, jih imeli možnost ponotranjiti ali zavrniti.

Bodo pa lahko splošne značilnosti zmaja, kot je nediplomatskost povezana s prodornostjo in neutrudnostjo, glavna nadloga leta 2024, saj sprožajo številne konflikte, teh pa je na svetu in v lokalnem okolju dovolj. Treba se bo zavedati, da bomo lahko napredovali samo z odkritim strpnim odpravljanjem vzrokov težav in sprejemati take odločitve, ki bodo nasprotja reševale, ne pa jih poglabljale. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si