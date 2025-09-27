Kdo smo in od kod prihajamo? Tu je odgovor regresoterapevtov

Z regresijo v pretekla življenja se ukvarja veliko terapevtov. Najbolj znan je dr. Michael Newton, poleg dr. Moodyja prvi raziskovalec in avtor knjižnih uspešnic na to temo. Toda zakaj smo prišli na Zemljo, s kom, kam se vrnemo po smrti in zakaj živimo po določenem življenjskem scenariju, so odkrivali tudi mnogi drugi duhovni učitelji, od Donalda Walscha, Barbare Brennan do regresoterapevtov in medijev.

Regresoterapevti pojasnjujejo, da se z lekcijami prevlade in zlorabe moči nad drugimi ukvarjajo duše, ki morajo preigrati to temo z vseh zornih kotov. Ženska, ki je bila v preteklem življenju sužnja, torej popolnoma brez moči, v naslednjem tlačan, čez mnogo življenj prostitutka, ki je nadzorovala moške, je zdaj direktorica velikega podjetja, ki se je naučila, kako lahko uporabi svojo moč konstruktivno. Gre za isto temo skozi mnogo življenj z vseh zornih kotov. Če v luči tega spoznanja pogledate na šefa, ki se izživlja nad zaposlenimi, ker se lahko, in si ga predstavljate kot nekdanjega sužnja, veste, da gre predvsem za njegovo učenje. In če to razumete, mu lahko odpustite.

Z vidika duše sta trpljenje in obilje povsem drugače dojeta koncepta kot na Zemlji. Nam se zdi, da so bogati in slavni ljudje blagoslovljene stare duše, ki so si priskrbele vse, kar potrebujejo. Toda dejstvo je, da na drugi strani več duš čaka na poškodovana, invalidna telesa kot običajna. Na Zemlji se namreč utelešamo, da poravnamo čim več karme v enem življenju, da se nam ne bi bilo treba vedno znova vračati. Tako za invalidno dušo kot njene skrbnike je lahko to pomembna lekcija. Duše so se pred inkarnacijo dogovorile za ta scenarij. Razlog so lekcije, od katerih so nekatere težje kot druge. Mlade, ne stare duše običajno zlahka dobijo denar, vse samo prihaja k njim, starejše pa so po navadi tiste s telesnimi hibami, ki zavestno sprejmejo tako življenje.