Kdo naj igra loto: trije astrološki znaki z največ sreče med vladavino leva

Vesolje je nekaterim pripadnikom zodiaka v času, ko je Sonce v ozvezdju leva, pripravilo nepričakovane priložnosti.

Vsa znamenja bodo v tem obdobju občutila več poguma, potrebo po izražanju in željo po uveljavitvi, tri od njih pa bodo prav posebej zasijala.

Pomembno opozorilo za vse: v tem obdobju pokažite pogum in vero vase. Kar koli načrtujete, načrtujte srcem! Dovolj vložene energije bo vesolje nagradilo, to pa so znaki, ki bodo prav posebej sijali.

Lev: čas je, da sijete kot še nikoli

Kot vedno, ko Sonce vstopi v vaše znamenje, ste vi, dragi levi, zvezde.

Tudi tokrat ste polni energije, šarma, ustvarjalnosti in pozornost, ki jo tako obožujete, prihaja z vseh strani.

To je odličen čas, da začnete nekaj velikega: odprite podjetje, zamenjajte službo ali začnite nov projekt, zvezde so vam naklonjene.

FOTO: Shutterstock

Strelec: sanjske priložnosti

Strelci v tem obdobju že občutite neverjetno rast tako na osebnem kot na poklicnem področju. Potovanja, novi projekti in poznanstva z vplivnimi ljudmi lahko usodno spremenijo vaš tok življenja, le prepustite se novim obzorjem.

Zanimiva ponudba vas lahko ujame na potovanju, na dopustu ali na kratkem oddihu, zato občasno preverite telefon.

FOTO: Shuttestock

Dvojček: največ sreče z denarjem

Dvojčki boste imeli v času leva izjemno intuicijo glede denarja. To je odlično obdobje, da preizkusite srečo pri igrah na srečo ali pričnete z dodatnim poslom. Obstaja velika verjetnost, da se vam bo vse vloženo obrestovalo.

Vse, kar je povezano z materialnimi vprašanji, finančno stabilnostjo ali stanovanjsko situacijo, se v tem času lahko izboljša.

FOTO: Shutterstock

Sporočilo vesolja

Zaupajte vase, izkoristite priložnosti in stopite pogumno naprej: če pripadate enemu od treh naštetih znamenj, vas čaka izjemno ugodno obdobje, piše Glossy.rs.