Katero rožo izbrati za poročen šopek

Poleg obleke, čevljev, nakita in lokacije poroke bodoče neveste dosti časa posvetijo tudi poročnemu šopku. Saj veste, da imajo cvetlice tudi svoj pomen. Razmislite, katero energijo želite poudariti, nato se odločite za kombinacije cvetja.

Perujska lilija predstavlja predanost, prijateljstvo, uspeh, bogastvo, amarilis ponos, odločenost, lepoto, anemona pričakovanje, flamingo srečo. Astra prinaša potrpežljivost, eleganco, kala lepoto, nedolžnost, čistost, dalija predanost, ponos, eleganco. Marjetice kažejo zvestobo, nedolžnost, frezije nedolžnost, gardenije veselje, čistost, gerbere zvestobo, gladiole zaupanje. Hijacinta naj bo v vašem šopku za igrivost, resnicoljubnost, hortenzija za razumevanje, iris za strast in nedolžnost. Lilija kaže odkritost in ponos, šmarnica srečo in predanost, magnolija čistost, popolnost in srečo. Ne morete zgrešiti z orhidejo, ki predstavlja ljubezen in nežnost, ali s potoniko za romantičnost in srečen zakon. Sončnica je roža občudovanja, predanosti, tulipan cvet popolne ljubezni in njene potrditve. Rdeča vrtnica kaže ljubezen, bela pa je znak deviškosti.