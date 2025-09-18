Kateri astrološki znaki so za vroče, kateri so zadržani?

Astrologija je lahko zabaven pripomoček, s katerim spoznavamo in raziskujemo svoje skrite in manj skrite seksualne želje. In čeprav zvezde ne povejo vsega, ponujajo igrive namige o tem, kaj nas vznemirja.

Umazano govorijo

Oven je strasten pionir, ki uživa v adrenalinskem seksu, kjer ne manjka preigravanja vlog, tekmovalnega naboja in potrebe po prevladi. Zanj je nagrada divja intimnost. Bik ljubi udobje in naravo, je čutno znamenje, njegove fantazije so luksuzne spalnice ali pa seks na prostem. Nikamor se mu ne mudi, ljubi počasnost in uživa z zaprtimi očmi. V znamenju dvojčka so radovedneži, ki se hitro naveličajo rutine, zato fantazirajo o menjavi partnerjev in filmskih scenarijih, kjer se pogovor prelije v poljube. Radi imajo umazano govorjenje med rjuhami.

Rak je občutljiv in romantičen. Potrebuje nekaj časa, da se ogreje, a potem ne pozna meja, nič mu ni tuje, ko se enkrat sprosti. Ni vezan na posteljo, vendar se v domačem okolju najlažje odpre. Lev uživa v pozornosti in predstavi, a čeprav je obseden s sabo, je njegova največja fantazija in zmaga, kako najbolje zadovoljiti partnerja in biti zvezda v njegovih očeh. Device so perfekcionisti, ki radi preizkušajo meje. Fantazirajo o igri vezanja, kjer se prepuščajo občutku, da ni vse v njihovih rokah.

Igra moči in hierarhije

Tehtnica je ljubiteljica lepote in lepega. Njene fantazije vključujejo romantično atmosfero s svečami in glasbo, kjer se strast in lepota združita v popolno harmonijo. Ni prostora za napake. Škorpijon je najbolj intenziven znak. V domišljiji ga privlačijo tabu igre – zavezane oči, skrivnosti in globoka erotika, kjer se brišejo meje med bolečino in užitkom. Strelec je avanturist, ki ljubi svobodo. Fantazira o vročih srečanjih na potovanju, seksu na neznanem kraju ali skrivnem pobegu, kjer ga vznemirja nepredvidljivost.

Kozorog je resen navzven, drzen v fantazijah. Uživa v igri moči in hierarhije, kjer se lahko spusti z vajeti bodisi kot dominanten ljubimec bodisi kot tisti, ki se popolnoma prepusti. Za vodnarja je seks večni eksperiment. Fantazira o nenavadnih položajih, futurističnih scenarijih in igračkah, ki premikajo meje klasične intime. Obožuje seks po telefonu. V znamenju rib so romantični sanjači. V mislih si ustvarjajo prizore, polne nežnosti in strasti, kjer se čustva in telo zlijejo v eno, praksa pa pokaže, da so pripravljeni prav na vse, če imajo pravega partnerja.