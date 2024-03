Kakšno vreme ustreza levom

Pasja vročina, ki dozori poleti, razsvetljuje in greje tudi njihovo osebnost. So kot bleščeče sonce, zaupajo vase in so popolnoma odločeni, da so vedno v središču pozornosti. Njihova ljubezen do svetlobe jih sili, da vedno govorijo resnico, so pošteni, iskreni in trdijo, da lahko razsvetlijo vse, čeprav morajo včasih za svojo drznost plačati.

Vremenske spremembe se jih dotaknejo: trpijo ob mrazu, sovražijo meglo in oblake, ki zasenčijo sonce, slab odnos imajo tudi do dežja, pa čeprav ne odprejo dežnika, a le zato, da bi pokazali lastno moč. Tudi nevihte jih spravljajo ob živce, saj izbruhnejo nepričakovano in niso pod njihovim nadzorom. A ko sonce znova zasveti, se takoj zjasnijo, obožujejo njegovo vročino in uživajo kot martinček na soncu. Počutijo se skoraj kot pod sojem reflektorjev, kjer radi pokažejo svoje talente.