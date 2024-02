Kakšno vreme ustreza bikom?

Vladar bikov je Venera, tako so kot topel lahek vetrič. Ugaja jim zmerno in dokaj vlažno vreme s toplo ploho in prijetnim pihljanjem toplega vetra ter jasnim nebom.

Vremenske in čustvene spremembe niso zanje, sovražijo spremembe, posebno nepredvidene, in menjavo vremena. Ko se osredotočijo na neko stvar, jim jo je težko spremeniti, da bi se prilagodili, potrebujejo čas in velik napor.

Če ste bik, ste čustveni, a predvidljivi, vedno ste enaki in sledite svojim načelom, iščete in dajete varnost, izogibate se nasilnim čustvom in skrajnim spremembam.

Po naravi ste previdni, nikoli ne odidete iz hiše, ne da bi pogledali v nebo, zapirate okna, tudi kadar ni treba, in pred vsakim izletom dodobra preverite vremensko napoved.