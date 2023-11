Kako razumeti škorpijone

Karmično imajo škorpijoni pogosto zgodovino, povezano z izrabo moči, nadvladovanjem drugih, zlorabo, izgubo, travmo, uničenjem. Njihova naloga je, da najdejo modrost iz preteklih dogodkov. Zato je njihov samoohranitveni nagon odlika, ki jim pomaga premagati vse, kar jim pride na pot.

Finančno vedno pazijo, kaj je njihovo in kaj ne. Dobro organizirane finance jim namreč omogočajo preživetje v krizi. Po drugi strani zlahka zapravljajo in se lahko odločijo za tvegane investicije, za katere intuitivno čutijo, da so prave. V vlogi staršev resno jemljejo svoje odgovornosti, otroka zgodaj navajajo na rutino. Disciplinirajo jih, če jim hodijo po glavi neumnosti, navdušujejo jih nad naravo in tveganimi podvigi ter adrenalinskimi športi.

Občutljiv značaj

Kot otrok je škorpijon intenziven, skrivnosten, zateka se v svoj notranji fantazijski svet. Občutljivega značaja je, zlahka prizadet in ljubosumen. Pod pritiskom lahko piči brez očitnega vzroka. Lahko je tudi krut, denimo do živali, kar lahko omilimo, če mu ponudimo intelektualno spodbudno okolje, v katerem odkriva delovanje vesolja.

Njihova kariera je povezana z odkrivanjem skritega in mejnega – lahko so zdravniki, znanstveniki, detektivi, nadzorniki, zasebni preiskovalci, patologi, delajo v hospicu, psihiatri, hipnoterapevti, pogrebniki, zavarovalniški agenti, ginekologi, porodničarji, nuklearni znanstveniki, razvijalci orožja, podmorničarji, potapljači, mesarji, alternativni terapevti, poslovneži ali smetarji.