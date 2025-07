Kako preživeti čas retrogradnega Merkurja: teh reči nikar ne počnite

Merkur je retrograden približno trikrat na leto, tokrat se obrne 18. 7. in se pomika nazaj do 11. 8. Najbolj vpliva na ljudi, katerih življenjska pot je kakor koli povezana s komunikacijo, prometom, potovanji, pisanjem. Seveda pri vseh številih povzroča zastoje na poslovnem področju, pri študiju, vsakršnih oblikah dogovarjanja … To je čas, v katerem se odsvetujejo sklepanje pogodb, podpisovanje sporazumov, zaključevanje dogovorov o sodelovanju. Zakaj? Ker se zadeve gotovo ne bodo iztekle tako, kot je bilo videti na začetku.

Navidezno obratno gibanje planetov sicer vedno prinese ukvarjanje z nečim za nazaj, zato bodite pripravljeni na razdeljevanje stvari iz preteklosti, dokončevanje reči, ki ste jih začeli in jih niste končali, popravljanje preteklih napak. V času retrogradnega Merkurja je pravi čas za že začete projekte, revizije, urejanje in tehtanje odločitev.

Zlato pravilo je, da ob retrogradnem Merkurju ne kupujte avtomobilov, tehničnih reči, ničesar, kar se tiče komunikacije, na primer mobilnih telefonov, računalnikov, televizije. Z njimi bi imeli namreč veliko težav, preden bi delovali, kot je treba. Izogibajte se velikim premikom, saj izkušnje kažejo, da vam stvari, ki jih kupite zdaj, pozneje ne bodo več všeč, odločitve, ki jih boste sprejeli, se bodo spremenile, ljudje, ki pridejo v vaše življenje, ne bodo ostali, in projekti, ki jih boste začeli, ne bodo obrodili sadov.

Značilni so nesporazumi

Ostanite mirni ob težavah v prometu, v komunikaciji – izgubljanje e-pošte, kvarjenje računalnikov, zastajanje že dogovorjenih reči, vse to je v tem času povsem običajno. Obdobje retrogradnega Merkurja ni pravi čas za začetek novih projektov ali nove zveze, tudi poroke se v tem času odsvetujejo! Če imate poročni datum ali kako drugo pomembno zadevo že določeno v tem obdobju, goljufajte. Na tihem se poročite že prej in imejte v času retro Merkurja samo zabavo za goste.

Predvsem se v tem času spremeni energija, povezava z Merkurjevimi temami. Tudi razmišljamo drugače, zato so značilni nesporazumi, to, da si ljudje premislijo in pogodbe po tem obdobju potrebujejo potrditev ali spremembe. Včasih se v času retrogradnega Merkurja zadeva ustavi ter se ne razreši do naslednjega obrata v retrogradno ali direktno gibanje. V tem času se veliko začetih projektov preprosto ustavi. Težko je ohraniti vse pod nadzorom, ker zadeve nenehno uhajajo iz rok. In tudi ko je Merkur že ponovno direkten, se ne uredi vse v trenutku.

Planet se mora pomakniti nazaj do stopinje, na kateri je bil, ko je zamenjal smer v retrogradno, preden se vzpostavi običajen pretok energije. Pravimo, da je Merkur v senci. To je čas, ko je planet ponovno prešel v direktno gibanje, toda ni se še vrnil na stopinjo in minuto, na kateri je začel retrogradno pot. V tem času se še vedno čuti vpliv njegove retrogradnosti, ko se premakne prek te stopinje, začne energija spet neovirano teči. Oborožite se torej z veliko potrpljenja in uredite reči za nazaj, ki ste se jim dolgo izogibali.