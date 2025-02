Kako ozdraviti odnos s starši? Gabor in Daniel Maté razkrivata pot

Gsbor in njegov sin Daniel Maté sta skupaj napisala knjigo o zdravljenju odnosa med starši in odraslimi otroki, pri čemer sta prav tako delala na medsebojnih zamerah in travmah.

Gaborjevi otroci so očetu namreč zamerili, da lahko po eni strani pomaga vsemu svetu, le svojim otrokom ne, po drugi pa jih je vedno želel spremeniti ali popraviti, če so prišli k njemu s težavo, torej se je takoj postavil v vlogo terapevta, ne očeta.

Poudarjata sicer, da smo vsi odrasli sposobni transformirati svoj odnos s starši, čeprav to zahteva, da se soočimo s svojimi čustvi.

Starši, dovolite otrokom, da predelajo boleče spomine, brez da jih ustavljate.

»Ko si v zamerah do staršev, ki jih ne moreš spustiti ali se jih morda še niti ne zavedaš, se potlačena jeza odraža v vsem tvojem življenju in drugih odnosih. Jaz sem se bal, da bom moral sprejeti, da so starši pač taki, da ne morem storiti ničesar, da bi izboljšal odnos. Ko sem zavestno delal na svojih očitkih do njih in na žalosti, ki jih je spremljala, me je motilo, da so se obrambno vedli do mene, ko sem omenil kar koli bolečega iz svojega otroštva.«

»Spoznal sem, da morajo starši otrokom dovoliti, da lahko predelajo stvari, ki jih bremenijo, ne da jih pri tem ustavljajo, ker ne želijo pogrevati preteklosti. Če se starši zaradi tega počutijo krive, naj sami opravijo s krivdo, saj zanjo ni kriv odrasli otrok, ki se prebija skozi svoj zahtevni čustveni proces, zato jim morda nekaj časa ne daje, kar si želijo. Čustvene poškodbe in globoke rane namreč najbolje zdraviš tako, da jih pustiš pri miru in ljubeče poskrbiš zanje, ne da nenehno drezaš vanje,« poudarja Daniel.