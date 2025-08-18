LUNA IN ČOVEŠKA PSIHA

Kako na nas resnično vpliva sijaj polne lune?

Polna luna in njeni vplivi: znanstveni miti in astrološke resnice.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Liia Galimzianova, Getty Images/iStockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Liia Galimzianova, Getty Images/iStockphoto

Delo UI
18.08.2025 ob 19:00
Delo UI
18.08.2025 ob 19:00

Poslušajte

Čas branja: 2:53 min.

Polna luna je že od nekdaj burila duhove in navdihovala ljudi po vsem svetu. Njena svetloba je bila vir mitov, legend in celo znanstvenih raziskav. A kaj je resnično in kaj le plod domišljije?

V tem članku bomo raziskali, kako polna luna vpliva na naše življenje, tako z vidika znanosti kot astrologije.

Luna je že od pradavnine povezana z našimi čustvi in duševnim stanjem. Mnogi ljudje poročajo o motenem spanju, povečani anksioznosti in nenavadnih sanjah med polno luno. Znanstveniki so izvedli številne študije, da bi ugotovili, ali obstaja resnična povezava med fazami lune in človeškim vedenjem. Nekatere raziskave so pokazale, da lahko polna luna vpliva na kakovost spanja, medtem ko druge te povezave niso potrdile.

Polna luna in naravni cikli

Luna ima močan vpliv na naravne cikle, kot so plimovanje in rast rastlin. Plimovanje je neposredno povezano z gravitacijsko silo lune, kar je znanstveno dokazano.

Nekateri vrtnarji in kmetje verjamejo, da luna vpliva tudi na rast rastlin in setev. Čeprav ni enotnega znanstvenega soglasja o tem, mnogi še vedno upoštevajo lunine cikle pri svojih kmetijskih dejavnostih.

Astrologija in polna luna

Astrologi trdijo, da polna luna prinaša močne energetske premike in vpliva na naše horoskope. Vsaka polna luna se pojavi v določenem astrološkem znamenju, kar naj bi imelo poseben pomen za posameznike, rojene v tem znamenju.

Na primer, polna luna v znamenju Raka naj bi prinesla čustveno globino in introspekcijo, medtem ko polna luna v Levu spodbuja ustvarjalnost in samoizražanje.

Ritual in simbolika polne lune

Polna luna je tudi čas za različne rituale in obrede. Mnogi ljudje izvajajo meditacije, manifestacije in očiščevalne obrede med polno luno, saj verjamejo, da je to čas za sproščanje stare energije in sprejemanje nove. Ritualni pomen polne lune je globoko zakoreninjen v številnih kulturah in religijah po vsem svetu.

Polna luna ostaja skrivnosten in fascinanten pojav, ki nas privlači tako z znanstvenega kot z astrološkega vidika. Čeprav znanost še ni povsem razjasnila vseh vplivov polne lune, je njena simbolika in pomen v naših življenjih neizpodbitna.

Ne glede na to, ali verjamete v znanstvene mite ali astrološke resnice, polna luna ostaja čarobna in mogočna sila, ki nas povezuje z naravo in vesoljem.

Naj bo vaša naslednja polna luna polna čarobnosti in novih spoznanj!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Preberite še:

image_alt
Teden v zvezdah: V polno luno je vpeta aspektna konfiguracija zmaj, ki zahteva preobrazbo

image_alt
Zvezdni odsev: Čarobna polna luna v Vodnarju vabi, da prekinemo z zastarelimi vzorci

image_alt
Učimo se potrpežljivosti v kaosu (Suzy)

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

polna luna luna astrologija vpliv lune astrološka znamenja astro

Priporočamo

Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Bučan in Vodopivec delila šokantne prigode z nastopov: grožnje in priznanje umora (VIDEO)
To je Ana, ki v bikiniju obračunava s političnimi tekmeci (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Bučan in Vodopivec delila šokantne prigode z nastopov: grožnje in priznanje umora (VIDEO)
To je Ana, ki v bikiniju obračunava s političnimi tekmeci (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.