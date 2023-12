V peti dimenziji je drugače kot v tretji, v kateri večinoma živimo

V peti dimenziji energijo merimo z vibracijami. Na Zemlji večinoma živimo v tretji dimenziji, polni strahu, ločenosti in zapuščenosti. Skozi četrto prehajamo v peto dimenzijo razširjene zavesti. Da smo v njej, bomo občutili tako, da se nam zdi svet lepši, kot je. Srečnejši bomo in začeli bomo opažati lepoto v vsakdanjih stvareh.

V peti dimenziji ni več ovir in nenehno smo v stiku z višjimi energijami, ki nas vodijo. Srečnejši smo, bolj zdravi, mirnejši in počutimo se bolj varne. Čas nas ne obvladuje več, saj vemo, da je duša večna in da sta čas in prostor samo iluziji. Negativnost se je odluščila, postavili smo si prioritete in zavrnili vse, kar nam znižuje vibracijo. Pridobili smo sposobnost prehajanja med dimenzijami in obdobji. Poglobile pa se bodo tudi naše sposobnosti višječutnega zaznavanja.