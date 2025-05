Kakav je v ajurvedi ostro živilo, ki ga težko prebavimo

Z ajurvedskega vidika dodatki v čokoladi, kot so mleko v prahu, emulgatorji, ojačevalci okusa in umetna sladila, niso prava hrana in škodijo vsem došam, saj ustvarjajo t. i. amo - strupe v telesu. Če že posegamo po tej sladkosti, izbirajmo vsaj 80-odstotno temno čokolado. Kakav je v ajurvedi sicer grenko, vroče, ostro živilo, ki ga težko prebavimo.

Če pri vas prevladuje energija vata, bo čokolada vznemirila vaš občutljivi živčni sistem. Ker imate težave s prebavili, bo lahko povzročila slabost, zato omejite njeno uživanje. Če ste pitta z močno prebavo, vam sam kakav ne bo škodil, a bo njegova energija povečala ogenj, kar lahko prinese težave s kožo, madeže na njej in vnetja.

Po drugi strani bo kakav uravnovesil energijo doše kapha, jo zdramil in pospešil njeno siceršnjo počasnost. V prvih dveh primerih – posebno če imate presežke energije vata in pitta – se torej čokoladi izogibajte, če ste kapha, pa le pogosto sezite po njej.