Kaj vam sporočajo številke? Pozorni bodite na ponavljajoče se kombinacije istih števil

Če podzavestno vedno znova pogledamo na uro ob istem času, se je takrat nekoč zgodilo nekaj, kar nas je zaznamovalo. Morda je ura, ki jo zagledamo na številčnici, odsev naše duše in simbolična potrditev stanja, v katerem smo, odgovor na vprašanje, s katerim se ukvarjamo, ali sporočilo vesolja.

Zakaj ne bi pogledali na uro, ko vas kaj skrbi ali se sprašujete, kaj bi bilo najbolje storiti? Sporočila, ki jih prejmete, se skrivajo v naslednjih kombinacijah: 00.00 pomeni, da se je treba odločiti, 1.01 predstavlja osamljenost in brezupno ljubezen, 2.02 nakazuje težave z materjo, zapletene odnose in skrito razmerje, 3.03 ideje, želje, komunikacijo – morda vas kdo sovraži. 4.04 kaže moč in oblast – da preveč računate na nekoga, 5.05 da vas on/ona ljubi, 6.06 je znak harmonije, začetka, zvestobe, izbire, modrosti. Število opozarja, da bo potrebna previdnost. 7.07 pomeni, da vas nekdo ljubi, 8.08 je znak za osvoboditev, zakon, disciplino – svetuje previdnost; 9.09 kaže človekoljubnost – začetek velikega prijateljstva, 10.10 zaupanje vase, uresničitev, bogastvo, delo – nekdo se lahko zaljubi v vas.

Število 11.11 prinaša karizmo, vizionarstvo, nervozo, slo po oblasti, uporništvo – morda preveč ljubite; 12.12 kaže karmo, zanikanje, razvoj – zaželite si nekaj; 13.13 smrt in ponovno rojstvo, željo po spremembah. Če vidite 14.14, to prinaša napredovanje, nestanovitnost – ponovno poskusite; 15.15 strast, spolnost – še ste ljubljeni; 16.16 ponos, potrebo po samoti, čiščenje, izolacijo, 17.17 moč ustvarjalnosti in domišljijo – prepiri bodo na dnevnem redu; 18.18 ljubezen, iluzijo, magijo – želja se lahko uresniči; 19.19 univerzalno luč, energijo, prenos misli – potrebna bo potrpežljivost. Število 20.20 je povezano s hitrostjo, resnostjo, nihanjem razpoloženja; 21.21 kaže končni uspeh, modrost – naredite prvi korak; 22.22 prestiž in ugled, genialnost – nekdo vas lahko pokliče; 23.23 komunikacijo, prilagodljivost – nekdo vas potrebuje.