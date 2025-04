Kaj prinaša april: Postopoma bomo lažje uveljavljali svojo voljo in sledili ciljem

Prva polovica aprila ima dve glavni zgodbi. Eno je, da sta tako Venera kot Merkur v ribah povezana s severnim luninim vozlom in prinašata poglobljeno razmišljanje in delovanje, kako priti do miru. Druga pomembna zgodba je sekstil Saturna in Urana, na katerega se 4. aprila veže še Mars, in skupaj tvorijo lotos, kar nam da vedeti, da bo zmagovala zdrava kmečka pamet, moški princip, bolj desničarski način dojemanja življenja.

Tudi na zasebni ravni lahko najdemo konstruktivne, tradicionalne rešitve svojim izzivom. Od 6. do 8. aprila se z omenjenim sekstilom poveže še Venera, tako da bomo skozi soočanje z ovirami, tradicionalnim pristopom, reševali tudi odnose. Sprejeti in dojeti bomo morali, kako pomembno je, da imamo ob sebi ljudi, na katere se lahko zanesemo.

7. aprila se Merkur obrača direktno, postopoma ne bomo več tako ujeti v preteklo; šele v drugi polovici meseca bo naš um spet tudi bolj jasen, praktičen in ne toliko zmeden in kaotičen.

Venera ostaja v zamenju rib

Venera se obrača 13. aprila in tudi ona s svojo direktno potjo prinaša več priložnosti in možnosti za prihodnost. Toda vse do konca meseca ostaja v znamenju rib in s tem še vedno dokaj romantična, sočutna, v iskanju miru, navdiha in pravljičnih izkustev. V času Venerinega obrata direktno imamo tudi polno Luno na zvezdi Spika iz ozvezdja Device, tako so možne pravne in dogovorne rešitve sporom. Opozicija s Kironom prinaša na plan teme zdravja in zdravljenja, pa tudi rane grobe komunikacije, kvadrat na Mars pa usmerja pozornost na področja, kjer je več nemirov, jeze, napadalnosti.

Pomembno je imeti ob sebi ljudi, na katere se lahko zanesemo. FOTO: Guliver/Getty Images

V drugi polovici meseca bo vedno več ognjene energije. 16. aprila ponovno stopi v ovna Merkur, 18. aprila pa ponovno v leva Mars. Mars je bil res dolgo v znamenju svojega dna in nam jemal voljo, energijo in borbenost ter prinašal veliko zahrbtne agresivnosti do šibkejših. Tega premika se veselimo, saj bomo spet bolj aktivni, dinamični, raven naše fizične energije bo višja.

Kvadrat Sonca in Marsa nosi nekaj napetosti okrog 19. aprila, Sončev kvadrat na Plutona in zadnja Marsova opozicija s Plutonom pa več nemira in nestrpnosti vse tja do 28. aprila. Okrog 22. aprila bo Saturn na severnem luninim vozlu prinašal žalostne, težke zgodbe, ljudi, ki so ostali brez doma, zoprne zgodbe vezane na ilegalne priseljence. Kak dan ali dva pozneje sreča severni vozel Venera in pomaga umirjati situacijo, odpira sočutje in iskanje mirnih rešitev.

Precej demonske energije

Mlaj bo 27. aprila; v mlaju imamo kar precej demonske energije na kupu (Mars, Pluton, Lilit), v tistem času lahko izvemo, kaj hudega lahko neukročena spolnost naredi posameznikom in skupnosti. Točka mlaja se nekoliko širše veže na T-kvadrat in pri nas lahko pride na plan v pravnih zadevah, visokem izobraževanju, tudi novinarstvu, prek informacij o zlorabah. Tudi vremensko je mlaj naporen, po eni strani prinaša več vlage, po drugi pa hlad, možne so tudi nevihte in močan veter.

Mesec pred nami ni tako naporen kot prejšnji, imeli bomo malo več nadzora nad situacijo. Postopoma bomo lažje uveljavljali svojo voljo in sledili ciljem, posebno v drugi polovici meseca. Konec aprila bo več agresivne naravnanosti, ki se lahko izraža tudi v čisto konkretnih napadih, akciji.