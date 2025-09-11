Kaj pomenita lunina vozla: opisujeta značaj osebe in njene pomembne odnose

Lunina vozla sta sečišča Lunine in Sončeve nebesne poti, gledano z Zemlje. Eden je na severni, drugi na južni strani. Ti dve točki sta si vedno točno nasproti, torej v eksaktni opoziciji, zaradi česar ju imenujemo tudi os luninih vozlov.

Opisujeta tako značaj osebe, njene pomembne odnose kot razvojno pot duše. Če smo naklonjeni dojemanju življenja, kot da je učenje, in sprejmemo prepričanje o reinkarnaciji, nam dinamika nasprotij luninih vozlov lahko pove več o naših preteklih in prihodnjih življenjih.

Južni vozel kaže, od kod prihajamo, predstavlja področja, ki so nam domača, osebne značilnosti, ki smo jih prinesli s seboj. Tako znamenje kot hiša južnega vozla sta tisto, s čimer se človek laže poistoveti. Oseba, ki ima južni vozel v tehtnici, bo veljala za prikupno, a neodločno, tista z južnim vozlom v ribah za sočutno, a zmedeno, z južnim vozlom v ovnu za odločno, a brez takta.

Pravo ravnotežje

A ker se večinoma tako močno poistovetimo z znamenjem in hišo južnega vozla, ni pravega osebnega razvoja, oseba lahko stagnira. Potovanje v izkustva in razvijanje lastnosti hiše in znamenja severnega vozla so tisto, kar omogoča razvoj in premakne iz stagnacije. Vsaka opozicija pomeni vez dveh popolnoma nasprotnih si lastnosti, zato je potovanje na področje severnega vozla vedno radikalno, simbol za to je gugalnica – lahko smo samo na eni ali drugi strani. Življenje nas najpogosteje prek manjših ali večjih kriz potisne na drugo stran, torej na področje severnega vozla.

Ustvariti moramo ravnotežje med preteklimi izkušnjami in novim učenjem. FOTO: Den-belitsky/Getty Images

Severni vozel je južnemu polaren, ne le s postavitvijo v opozicijo, temveč nakazuje nasproten tip energije, delovanja. Ko stopamo na področje severnega vozla, nam je to neznano in se ga moramo učiti, a smo pogosto deležni tudi podpore, tu nam veter polni jadra in je razvoj hiter, prinaša zadovoljstvo. Toda tu se proces ne zaključi, treba se je vrniti k zadevam južnega vozla in jih povezati z zadevami severnega, med polarnostjo ustvariti ravnotežje.

Sintezo južnega in severnega vozla najbolj nakazuje simbol jing in jang. V črnem predelu tega simbola je vedno nekaj tudi svetlega in obratno. Če želi biti oseba uravnotežena, mora, ko je na ravni severnega vozla, ohraniti vsaj delež južnega vozla in obratno. Če imamo severni vozel v raku in nas je življenje privedlo do tega, da smo ostali doma (najpogosteje izguba službe, bolezen ali rojstvo otrok), nam to omogoča razvijanje energije raka, torej da delujemo bolj počasi, smo usklajeni s svojimi čustvenimi potrebami, znamo videti in razumeti tudi čustvene potrebe domačih in podobno.

Toda za pravo ravnotežje moramo ohraniti vsaj nekaj energije južnega vozla v kozorogu, torej red, učinkovitost in sorodno. Idealna rešitev v tem primeru je, da oseba ustvari zasebni posel ali samo dela od doma in s tem poveže tako energijo kozoroga kot raka.