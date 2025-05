Kaj nas čaka v vodnarjevi dobi: ti znaki bodo najbolj napredovali

Doba vodnarja naj bi trajala do leta 4000. Guruji svarijo pred njenimi temnimi platmi, kajti če bomo delovali z egom, lahko hitro skrenemo v izrabljanje tehnologije in napredka za sebične, škodljive namene. Če pa nam bo uspelo povezati intelekt in dušo, bo sledila nova renesansa in zmaga najvišjih vodnarjevih vrednot – humanizma, znanja, modrosti, inovacij. Vsak posameznik bo pomemben, zavedali se bomo, da vsi prispevamo k razvoju družbe.

V grški mitologiji je vodnar Prometej, ki je ukradel ogenj bogovom in ga dal ljudem. Vodnar je tudi simbol obnovljivih virov energije in elektrike, ki so jo v poznem 18. stoletju odkrili hkrati z Uranom, vodnarjevim modernim planetarnim vladarjem.

V tem času bodo najbolj napredovali vodnarji, tudi dvojčki in tehtnice bodo dobro prenesli spremembe, nihče pa se ne bo mogel izogniti informacijski revoluciji, spremembam načina razmišljanja, življenjskega sloga, morale, izobraževanja, dela, ljubezni in odnosov.

Pričakujemo lahko, da bodo računalniki merili vse, od ravni vode do pretoka prometa, onesnaževanja in pogovorov ljudi na cesti, povsod bodo kamere, mikrofoni, senzorji. Umetni inteligenci se ne bomo mogli izogniti, naj gre za čipe v možganih ali ustvarjanje superčloveka. Do leta 2100 se bo veliko ljudi odločilo prenesti svoj um v kolektivni oblak, da bi postali nesmrtni. Tehnologija nam bo sledila na vsakem koraku – naprave bodo spremljale naš živčni sistem in razbirale vzorce naših misli in čustev. Naše izkušnje se bodo shranile kot datoteka o našem življenju.

Vodnarjeva doba naj bi trajala do leta 4000. FOTO: Kasezo/Getty Images

Razmahnili se bodo nanotehnologija, nadomeščanje organov, genetski inženiring, bolezni bomo zdravili, še preden se bodo pojavile. Čakajo nas inovacije v prehranski industriji – lahko bomo jedli najljubše jedi, ne da bi se zredili. Virtualna resničnost in hologrami bodo spremenili naša potovanja.

Vodnar vlada tudi konceptu časa, tako se bo spremenil naš pogled na to, koliko se bomo odločili delati in imeti prostega časa. Oblačila bodo izdelana po meri, širila se bodo mesta, saj jim daje vodnar prednost pred podeželjem. Nadaljevalo se bo delo od doma in delo z računalniki. Več bo predporočnih pogodb in ločitev, saj ne bomo ostajali v odnosih, ki nas ne izpolnjujejo, več ljudi bo samskih, ker bodo cenili svojo svobodo. Znanost se bo vmešavala v genetiko, kloniranje, ljudje bodo imeli manj otrok, a bodo več vlagali vanje. Avtomobili bodo vozili brez voznikov, pojavile se bodo nove oblike izobraževanja.

Večji poudarek bo na globalizaciji, saj vodnar vlada mrežam in skupnostim, ki si delijo isto vizijo. Velike korporacije bodo izgubile moč, prav tako voditelji, ki jih vodi ego, odločevalci bodo morali postati demokratični, veliko podjetij bo v lasti delavcev.

Čakajo nas novi izumi, tehnologija, več zbiranja informacij, a tudi večja potreba po svobodi in individualnosti, izvirnosti. Vodnarja vodi humanitarna žilica. Vidi družbene napake in jih želi odpraviti, dela v skupini, sodeluje, je altruističen in sledi načelu 'vsi za enega, eden za vse'.