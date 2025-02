Kaj nas čaka marca?

Marec je astrološko izjemno bogat. Do prve polovice aprila se bodo zgodili pomembni obrati, premiki, življenje nas bo obrnilo v drugo smer, v nekaj, česar si niti ne znamo predstavljati oz. se nam ni zdelo logično še nedavno tega.

Venera (2. 3.) in Merkur (15. 3.) se obračata nazaj blizu točke delnega sončevega mrka (29. 3.), Merkur direktno na njej. Tako obrata kot mrk konec meseca bodo na zvezdi Algenib iz ozvezdja Pegaz, ki jo povezujemo z ljudmi, ki imajo velike ambicije, a slabo moč razsojanja, tako lahko avtoriteta z močno voljo naredi napačne korake, ki povzročijo več napetosti, agresijo. Po drugi strani je ta zvezda vezana na težave z oceani, spremembo vremena. Merkur in Venera potujeta nazaj po ovnu, konec meseca sprva Venera 27. 3., nato Merkur 30. 3. prestopita v ribi, se tam srečata aprila še s Saturnom in severnim luninim vozlom. Tako se bomo vračali nazaj, premišljali, predelovali stvari, vezane na preteklost, presojali, kaj je dobro in kaj ni več koristno. V marcu se bosta omenjena planeta na poti nazaj povezovala harmonično s Plutonom, planetom transformacije in očiščenja. Med seboj se srečata 11. 3., s Soncem od 23. do 25. 3. Tako se nam bo začelo sestavljati in jasniti šele konec meseca. Pred tem bo veliko zmede, negotovosti in neprijetnih občutkov. Kar pogumno skozi, potrpežljivo in vztrajno.

Kljub pretresom ohranjajmo notranji mir. FOTO: Iiievgeniy/Getty Images

Mesec bo močno obarvan tudi s tem, da bo Luna v marcu naredila svoj največji odklon, gledano s strani nebesnega ekvatorja, torej po deklinaciji. To pomeni, da pride vremensko do skrajnosti, družbeno do pomembne spremembe, preobrata. Vremensko je lahko naporno, družbeno ne nujno, pogosto je sprememba konstruktivna – do tu smo delovali s tem principom, od tu dalje z drugim.

Marec bo tudi obdobje mrkov, negotovosti, sprememb, nemira. Popolni Lunin mrk bo 14. 3. Ni viden pri nas, tako se nas ne bo močno dotaknil. Je pa v karti mrka koten Mars čez 4. hišo, kar lahko prinese vsaj vremensko neugodnost, nevihte, sodro, točo. Svetovno je mrk naporen, saj je vanj vpet Saturn v ribah, kar pri nas odpira teme bolezni in javne uprave, zdravstva, svetovno prinaša strah in negotovost množici. Na srečo se veže na Uran, kar lahko kljub strahu prinaša konkretno spremembo. Bo pa Uran na zvezdi Kapulus iz ozvezdja Perzej, ki jo povezujemo z moško primitivno silo. Na območju Evrope je videti zatišje pred nevihto, kot da se nekaj pripravlja, ne še pokaže.

Mars bo direkten, a večji del meseca počasen, 26. 3. naredi zadnji kvadrat s Kironom, tako bo ponovno več agresije na šibkejše.

Sonce bo do 20. 3. v ribah. Od 12. do 20. 3. ima konjunkcije s planeti in severnim vozlom v ribah, tako bomo brez prave moči, kot da nas življenje vodi in nimamo nadzora. Od 20. naprej bo več notranje moči, jasnosti, odločnosti.