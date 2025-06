Kaj nas čaka junija: zadovoljni bomo z nečim, kar bo naredila vlada

Na družbeni ravni bo junij zelo pomemben, vidi se, da se bosta usklajevala in bojevala dva nasprotna principa. Princip rasti, napredka in svobode se bo kregal s principom konservacije in ohranjanja starega, preteklega na trd način. Družbeni pritisk v juniju bo izjemen, toda zdi se, da se bodo stvari ravno skozi ta pritisk tudi skristalizirale in bo veliko priložnosti omenjene izzive obrniti v rast in napredek.

Ves mesec imamo paralelo Sonca in Jupitra na Sončevi meji, tako se zdi, da bo kljub omenjenim kvadratom mesec prijeten, poln energije rasti, razvoja in upanja.

Prvi krajec bo tretjega junija. Karta krajca ima Merkur na ascendentu, tako bomo v tem času, lahko tudi kak dan prej, imeli veliko prebliskov, na veliko se bomo morali pogovarjati in usklajevati. Zna biti tudi nekaj stresa zaradi intenzivnega, navitega uma, a kljub vsemu se lahko o nečem pomembnem dogovorimo. Jupiter v prvi hiši je tudi znak prijetnih dni, Venerin sekstil z njim nam še dodatno sladka življenje. Mars na IC karte obljublja toplo vreme, če ne vroče, nevarnost požarov.

Z devetega na deseti junij preide Jupiter iz znamenja svojega dna v znamenje višine, kar pomeni, da bo počasi vedno večja moč levice, ideje svobode, liberalnosti in napredka. A ker se Jupiter najprej s kvadratoma sreča s Saturnom in Neptunom, imamo lahko več družbene nestrpnosti med konservativnim in naprednim, v kar je vpeta tudi religiozna problematika, napetosti zaradi idealov. Omenjeni kvadrati bodo najbolj aktualni med 15. in 19. junijem.

Konec meseca bo zelo prijeten. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Ščip bo enajstega junija na slovenski Luni in govori o pomembnih premikih našega ljudstva. Lahko prinaša tudi neko zunanjo finančno podporo naši državi, temeljno je to spodbuden vpliv. Venera je v naših krajih kotna, tako bomo zadovoljni z nečim, kar bo naredila vlada ali kateri drugi pomembni vidni člani naše države. Občutek uspeha, blagostanja bo tu, tudi sposobnost pogovoriti se in uskladiti za skupno dobro. Vreme bo temeljno toplo, toda z nekimi skrajnostmi, pritiski.

Zadnji krajec se dovrši 18. junija na višini Venere, tako bo spet več govora o miru, mirnih pogajanjih, tu se bo nekaj pozitivnega sestavljalo. Nekaj bo še pritiskov in usklajevanj za pozitivne rezultate nekoliko pozneje. Vreme je videti prijetno, stabilno, ravno prav bo vlage in toplote.

Mlaj ob koncu meseca, 25. junija, bo za Slovence zelo prijeten, saj je na našem Soncu, tu je tudi tranzitni Jupiter, tako se lahko za nas nekaj pomembnega premakne, da smo vidni, spoštovani zaradi nekih dosežkov. Na splošno bodo to lepi časi za naše kraje. Lahko gre za uspeh vlade ali kake vidne osebe pri nas. Nasprotniki bodo močno pritiskali in hoteli potemniti uspeh, a jim ne bo uspelo. Tudi točka ascendenta karte mlaja je za nas spodbudna, kaže pridnost, delo, spremembe, pravne spremembe in premike, vezane tudi na zunanjo politiko.

Pogumno naprej v nov mesec. Odprimo se upanju, pozitivni naravnanosti in spodbudnim novostim.