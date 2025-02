Kaj nas čaka februarja: Prvi dnevi so romantično obarvani

Februar je videti prijeten. Ni izjemnih skrajnosti in napetosti. Za to bomo morali počakati na marec. Začetek meseca je pobarvan v romantično in čarno energijo Venerine konjunkcije z Neptunom na stopinji njene višine.

Danes retrogradni Mars naredi drugi kvadrat s Kironom v njegovem znamenju, tako bodo izpostavljene rane, vezane na premočno obrambo - lahko gre ponovno za agresijo nad otroki ali družinsko agresijo. Vsekakor bo to manj prijeten vpliv. Zasebno nas uči, da postavljamo meje jasno, nekompromisno, sproti, vendar z ravno pravim občutkom, brez pretiravanja.

Četrtega se tudi Jupiter obrača direktno in bo začel pot naprej, tako bo od tega dne manj ovir, vse bo teklo hitreje, lažje bo slediti navdihu in uresničevati sanje. Isti dan Venera vstopi v ovna, kjer se bo na začetku marca obračala nazaj. Njeno potovanje po ovnu nas spodbuja, da v odnosih jasneje izrazimo svoje želje. Okrepljene bodo strasti, manj bo potrpežljivosti. Petega februarja imamo prvi krajec, ki prinaša že dokaj stresno energijo, močno jo bomo čutili v času ščipa. Po drugi strani se Luna lepo veže na Mars in Saturn in nas uči, da z delom in vztrajnostjo postopoma gradimo svoj svet.

Sedmega bo eksaktna konjunkcija Neptuna na severni lunin vozel, ki jo čutimo že ves januar in je najbolj vezana na nov odnos do beguncev, migrantov, torej drug pristop, ki dolgoročno ne bo nujno najboljši. Na plan lahko pridejo prijetne zgodbe. V duhovnem pogledu bo veliko idealizma.

Imeli bomo več energije, saj bo Mars spet direkten. FOTO: Sarayut/Getty Images

Veliko spodbudnega dogajanja bo tudi med 8. in 10. februarjem. Kazimi Merkur naznanja zjasnitev, zbistritev. Drugi trigon Marsa s Saturnom daje vedeti, da bomo imeli energijo gradnje, dela, vztrajnosti.

Ščip 12. februarja bo v konjunkciji z Merkurjem in v kvadratu z Uranom, kar nosi več nemira, stresa, veliko spremenjenih prepričanj, hektičnega vzdušja, spodbuja nas k osvobajanju iz preteklih omejitev. Poskusimo se umiriti in zaupati.

Zadnji krajec 20. februarja izpostavlja kvadrat Merkurja in Jupitra, tako se bo veliko govorilo, bolj malo naredilo, sploh pri nas. Kljub vsemu so mogoči pozitivni družbeni premiki.

Mars se na koncu meseca obrača direktno, natančno 24. februarja, dnevi obrata prinašajo manj fizične energije, več utrujenosti. Kljub vsemu njegov obrat naprej sporoča, da nas stare bitke spuščajo in bo lažje iti naprej v novo.

Tudi Venera konec meseca upočasnjuje in se 2. marca obrne retrogradno. Tako bo konec meseca veliko občutka, da se stvari ustavljajo, da se nič ne premakne, treba bo imeti veliko potrpljenja.

Na koncu meseca imamo še polsekstil Kirona in Saturna, kar lahko prinaša povečanje zdravstvenih težav in skrbi, strahov. Mlaj bo zadnji dan februarja, 28., na 9. stopinji rib, v 3. hiši, v kvadratu s kotnim Jupitrom, iz česar lahko sklepamo, da bo v tem času veliko pogovorov in usklajevanja, tudi nekaj pretiravanja. Vremensko mlaj prinaša precej toplo in prijetno vreme v nov Lunin cikel.