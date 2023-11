Kaj nam prinašajo zvezde? Ribi: Čustvena in spolna vez iz preteklosti ne bo popustila

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Tisti, ki radi delate, ne boste imeli prevelikih skrbi s tem, da bo vaš delovnik strašansko raztegnjen, pa tudi ne s pomanjkanjem, saj bo denar počasi ali izdatneje kapljal na vaš račun, večjo vsoto pa boste vezali za dobre obresti. Pripravljenost na izredne razmere raztegnite tudi na samozaščitno ravnanje pred vdori v vaš prostor. Če pa bo to prijeten, ljubeč, erotičen vdor osebe, ki ste jo vzljubili, bo prav.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Zaradi slabega počutja ali bolezni bodite pod zdravniškim nadzorom, pa tudi sami se ne spravljajte v nevarnost, niti za okužbo ali nesrečo. Svoje stvari imejte zavarovane, tudi če boste med veselimi ljudmi, ki bi jim lahko zaupali. Spora z nadrejenimi ne zaostrujte, marveč poskušajte razumeti, v čem je težava. Za boljše in ljubeče odnose bo blagodejna čistejša energija tudi v prostoru, zato odstranjujte nepotrebno.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Šele od petka bi se lahko vaše počutje in razpoloženje toliko popravila, da boste pripravljeni na vključevanje v vedrejšo, vedoželjno, zabavno in za rekreacijo navdušeno družbo. Dotlej uredite svoje misli, občutke, prostore in račune, da boste šli naprej z olajšanjem. Z nastopanjem v javnosti ali medijih boste pritegnili pozornost radovednežev, med katerimi bo tudi nekdo, za kogar se boste silovito ogreli.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Do mlaja, ko bodo vremenske razmere že spominjale na zimo, boste želeli še kaj postoriti na zemlji ali spraviti na suho pred vdorom vlage in mraza. Slabše vreme bo redke zadrževalo, da se ne bi udeležili praznične prireditve in srečanja s starimi dobrimi prijatelji ali sorodniki ter okusili mlincev z zeljem in Martinovo gosjo. Samski bi se utegnili na plesišču ali pohodu intimno zbližati z najbolj privlačnim plesalcem.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Poslovni, osebni, zdravstveni, finančni, pa tudi ljubezenski krizi se boste lažje izognili, če boste duhovno in prijateljsko ali ljubeče povezani s kom, ki izžareva pozitivno energijo, vas razume, spodbuja in z vami sodeluje v projektu, ki vam veliko obeta. Tesnejše in daljše zadrževanje blizu prenapeteža, ki naokoli širi okužbo, za vas ne bo zdravo. Pred gmotno škodo pa zavarujte sebe in svoje imetje.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Do četrtka bi bilo lahko vaše kletarjenje nagrajeno z zelo zrelim vinom, ki ga boste nekateri spreminjali v resnico in jo od petka razglašali na javnih krajih. Medtem bo nujno, da se s svojimi privrženci pripravite na prevzemanje odgovornih nalog po načrtu, ki se je že v preteklosti izkazal za dobrega. Trženje vaših kreacij, proizvodov in programov bo vse boljše, v ljubezni pa boste postali bolj odprti.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Že od srede in še bolj od četrtka se boste uspeš­neje uveljavljali povsod, kjer boste prijavljeni s svojimi ponudbami. Ob tem lahko še prevzamete kratkotrajen projekt usklajevanja, oblikovanja ali preurejanja marsičesa, čemur bi lahko dali svoj umetniški pečat. Z javnimi nastopi lahko do sobote dobro zaslužite, vplivneži pa povečate število sledilcev in prihodka.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Vaša čustvena, delovna, spolna, pri nekaterih tudi finančna moč se bo stopnjevala do prazne lune. Če jo boste tiščali v sebi, da vas bo začela razjedati, lahko še zbolite, če pa jo boste uporabljali za pomoč ljudem v stiski, odpravljanje posledic vremenskih in drugih krutosti ali na športnem prizorišču, boste obveljali za junaka. Strastni objemi vašega oboževalca vam bodo veliko pomenili in povedali.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

V obdobju nemoči, da bi tisto, kar vas je prizadelo, odpravili, bo od srede začela dotekati solidarna pomoč, ni pa nujno, da takoj v obliki denarja, marveč prijateljstva; od petka tudi logistična, pravna, denarna in umet­niška. Priprave na veliki dogodek vas ne smejo izčrpati, zato pazite nase, da se s čim ne pregrešite. Svojo ljubezen boste prelivali v umetniški izraz, nazaj pa prejemali občudovanje oboževalcev.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Zapiranje v svoj svet vas bo izoliralo in izčrpalo, zato se odločite, da boste razširili krog stikov z izbranimi prijatelji in sodelujočimi. Tako boste lažje nosili bremena skrbi za starejše in nemočne, ki so na vaših ramenih. Razpolaganje z denarjem naj bo smotrno, pri nekaterih tudi pridobitno, saj potrebujete rezerve za prenovo. Čustvene vezi še ne boste izgubili, če se zasidrate pri partnerju.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Na morebitni zastoj pri priznavanju strokovnih veščin in zaslug ter nagrajevanju morate biti pripravljeni. Nekateri lahko že od srede tekmujete za primernejšo službo, ki vam bo vsestransko bolj ustrezala, saj boste imeli drugje boljše finančne možnosti. Zaskrbljenost zaradi zdravstvenih težav poskušajte od petka odriniti z vedrimi družabnimi stiki in izletom skupaj z ljubljeno osebo.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Spremembe v vašem poklicnem življenju in v domačem okolju, če se ukvarjate s kakšno dejavnostjo, vam bodo še naprej dobro dele, saj lahko izboljšate zadovoljstvo z rezultati svojega dela in izkupičkom, pri tem pa še prihranite nekaj časa za manj obremenjujoče hobije. Čustvena in spolna vez z nekom iz preteklosti še vedno ne bo popustila, kljub začasno zrahljanim odnosom.