Kaj je pomen bolečine?

Ko pride bolezen, pogledamo, kakšno je naše življenje. Dokler ne damo svojemu notranjemu otroku potrebne ljubezni in pozornosti, se nam bodo namreč ves čas ponavljale težave, vezane na izvorno, na katero nas bolezen opozarja, pravijo duhovni učitelji. Toda ne smemo je obravnavati z umom, saj s tem ne premaknemo kepe blokirane energije.

Le če se prepustimo dihu in smo sočutni do sebe, ga lahko sprostimo, pravijo in dodajajo, naj ne bo cilj zgolj, da nas nekaj neha boleti, saj želi bolečina v resnici spregovoriti z nami in ji moramo prisluhniti. Zato jo opazujemo in ljubeče zaupamo, da jo bo razpustil dih.

V ljubezni do sebe pa lahko prepoznamo, kdaj smo živeli mimo sebe ter počeli stvari, ki nam ne koristijo. Vse, kar moramo storiti, je torej, da gremo v dihanje in opazujemo, spremljamo svoj notranji proces.