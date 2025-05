Kadar se nam nič ne dogaja, lahko duhovno bolj rastemo

Ni treba, da se zaganjate v stvari, ko se blokirajo ali se vam zdi, da se je vaš duhovni razvoj ustavil, ko se vam kar naenkrat ne dogaja več nič posebnega in se življenje umiri. Ne drži namreč, da duhovno ne napredujemo, ko stojimo na mestu, ko se nam zdi, da smo na tleh, ali se umaknemo pred svetom v samoto. Če se imamo radi, znamo sprejeti vsa svoja čustva in si dopustimo tudi počivati in se predati, ko to potrebujemo.

Ko smo sami in se nam nič ne dogaja, se lahko zacelimo, zdravimo, jokamo, srce in um usmerimo v to, da samo smo, brez nenehnih sprememb in nalog. Ko doživljamo globoko notranjo transformacijo, je popolnoma odveč, da se hkrati uveljavljamo v svetu in počnemo nekaj pomembnega. V tem času si moramo zagotoviti le dovolj udobja, prostora in časa zase ter počitka. Poskusimo se sicer zabavati, biti bolj igrivi in veseli v vsakdanjem življenju.

Gojimo prijaznost in predajanje, namesto da želimo stvari izsiliti, se borimo zanje ali trmasto zahtevamo, da se zgodijo. Ko se predamo, se bodo sprostila tudi potlačena čustva. Kadar nič ne počnemo, lahko duhovno veliko bolj rastemo, kot če se nenehno borimo proti svojim trenutnim čustvom. Zato sprejmimo obdobja odmika kot čas transformacije in pomembnega dela na svojih notranjih procesih. Vesolje nas podpira v vsakem trenutku, zato ni razloga, da se počutimo zapuščene in same.

Ko čustvena nevihta mine, bo samodejno spet začela prevladovati potreba po tem, da smo aktivnejši v zunanjem svetu in se obrnemo navzven. Ne bomo čutili več toliko potrebe po samoti, saj smo že predelali, kar je bilo treba.