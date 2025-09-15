Južni in severni vozel: če ima človek JV v tehtnici, je prijazen za vsako ceno

Južni lunin vozel kaže naše vrojene talente, spontane načine delovanja, področja življenja, ki jih doživljamo kot domača in varna. Po drugi strani se lahko tem področjem premočno zavežemo in se oviramo pri razvoju. Če ima človek JV v tehtnici, je npr. prijazen za vsako ceno in se ne zna postaviti zase.

Severni lunin vozel nakazuje nasprotna področja in načine delovanja od JV, ki so nam tuja in jih je treba šele razviti. Strah nas je razvijati nove lastnosti, a nas hkrati nekaj močno vleče v to smer. S SV v 6. hiši je npr. človeka strah praktičnih ravni življenja, a ko dobi službo, mu to kljub negotovosti nosi občutek zadovoljstva.

Da bi v astrološki karti ocenili, kakšen razvoj je bil dosežen, do kje je proces usklajevanja nasprotij izveden, pogledamo aspekte planetov na vozle. Ob konjunkciji planetov s SV so človeku znane zadeve severnega vozla, to področje ni povsem novo. Konjunkcije s SV nakazujejo zavest o zadevah SV, torej poznamo oba vozla, a ni še ravnotežja. Oseba se bolj osredotoča na SV in pozablja južnega. V spominu ima izkušnje JV. Potrebna je samo še sinteza.

Sredino procesa nakazujejo kvadrati na os vozlov. Kvadrat v tem pogledu ne pomeni nič negativnega, le da oseba niha med obema skrajnostma in očitno bodo obdobja, ko bo izkušala eno in drugo realnost. Kvadratni aspekti so zahtevni, ker hočejo spremembe, a če sodeluje z njimi, ni treba, da je proces težak.

Konjunkcija z JV kaže, da je človek bolj povezan z zadevami JV, spoznal bo zadeve severnega, a jih ne bo obvladal v zgodnjem življenju, treba bo več časa, da pride do SV. Obstajajo nedokončana dela (karmične vezi), ki ga vežejo na JV. Podobno velja, če sta vozla v vrinjenih znamenjih, tudi to močno zapozni prehod iz zadev južnega v zadeve severnega.

Planeti v sekstilu in trigonu na os nakazujejo, da je zavest na obeh straneh, pomagajo ustvarjati ravnotežje. Ta planet lahko simbolizira osebo ali področje, ki nas vodi v ravnotežje, tega skoznju ustvarjamo laže.