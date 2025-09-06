Jutri bo lunin mrk

Popolni lunin mrk bo viden v Evropi, Aziji, Avstraliji in na Novi Zelandiji, tu bodo največje spremembe. Lunin mrk je dovršitev nečesa, realizacija stvari, ki so se pripravljale. Tokratni je popolni, tako senca Zemlje potemni polno luno, ker gre še za krvavo luno, ki bo obsijana z rdečo svetlobo, bo še lepši.

Dovrši se na zvezdi Ahernar iz ozvezdja Podzemna reka (Eridanus), tako se zaključi dolgo obdobje trpljenja, kjer je treba, posveti luč, pride upanje in obrne stvari na bolje. Ahernar je zvezda na koncu podzemne reke, kjer se ta dvigne na površje, se družbeno obdobje teme, trpljenja, predelovanja zaključi.

Ker je lunacija v lepem aspektu z Jupitrom, s katerim je Luna tudi v medsebojni recepciji, se neko ljudstvo osvobaja, prihajajo razvoj, napredek, pozitivni obrat. Veliki trigon Lune, Jupitra in temne lune naznanja moč prastare ženske energije, ki skrivnostno zdravi svet in postavlja v ravnotežje, kar je bilo vrženo iz njega. Pritisk na Sonce v devici sporoča, da je treba modrost in svetlobo tudi prizemljiti.

Zasebno je to močna lunacija, ki odpira vrata v duhovni svet. V natalni hiši, kamor pade, bo veliko priložnosti, osvoboditve, rešitve, zaključka trpljenja. Če poznate svojo karto, lahko spustite negativno navado, uničevalna prepričanja ali ljudi, ki so za vas škodljivi, tam nekaj presvetlite in na jasnosti zgradite nova prepričanja, navade. Dan pred luninim mrkom premislite, česa ne potrebujete več, kaj je treba odstraniti, presvetliti.

V noči na 8. 9. je čas za poglobljeno meditacijo, saj bodo v zraku posebne energije, ki ne bodo očiščevale le nas osebno, ampak omogočale, da skupaj, sploh z ženskim principom, zdravimo svet, vnašamo vanj mir. Vibracija se dviguje, že v 2026. bomo vstopili v novi svet, če se ne pripravimo, bomo teže tekli z novo energijo.

Za Slovenijo je lunacija v karti v 12. polju, tako se v zdravstvu, kemiji, farmaciji nekaj spusti in naredi prostor za novo. Duhovno država lahko naredi preobrat, dvigne vibracijo. Ker je lunacija v vrinjenem znamenju, se tega ne bo jasno videlo, spremembe bodo v ozadju, skrite, pridejo na plan pozneje.

Ponovno je kotno naše Sonce, tako bomo družbeno nekaj posvetili, pozitivni ljudje bodo v ponos bolj nam samim kot svetu. Kotnost Sonca je lahko tudi znak, da nas čaka veliko lepih sončnih dni.