Jupiter v raku prinaša veliko novih priložnosti

Vedno bolj čutimo Jupitrovo potovanje po znamenju raka. Vanj je vstopil 9. junija, in čeprav potovanje tega planeta po raku obljublja čase, ko bomo nekoliko bolj vzvišenih idealov, več bo sočutja in razumevanja in predvsem več plemenitih dejanj, je na začetku potovanja po njem tvoril kvadrat s konjunkcijo Saturna in Neptuna v ovnu (od 15. do 18. junija) in nam prinesel poleg vseh drugih nelagodij in neprijetnosti še eno novo vojno žarišče in z njim veliko strahov, skrbi ter razdvojenosti.

Jupiter je 23. junija tvoril še inkonjunkcijo s Plutonom, s tem se je stres, vezan na ta območja, nekoliko podaljšal, spremembe in negotovosti, ki jih ta aspekt prinaša, pa so lahko vezane tudi na vrednost nafte.

Priložnosti bodo imela vsa vodna znamenja, posebno raki, tudi biki in device. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Jupiter je v raku zelo hiter, tako pogosto hitro prinaša družbeno zmago sočutja, plemenitosti in človečnosti. Za vse, ki imate pomembne točke horoskopa v znamenju raka ali pomembne planete, je to vsekakor čas hitrega napredka, hitrega razvoja in veliko novih priložnosti. Podobno boste čutili tisti, ki imate na splošno več točk in/ali planetov v vodnih znamenjih (poleg raka še škorpijon in ribe). Nekaj priložnost bodo deležni tudi ljudje s poudarjenimi zemeljskimi znamenji, zlasti če imate več planetov v biku in devici.

Obrača se nazaj v retrogradno gibanje

Jupiter se obrača nazaj v retrogradno gibanje 11. novembra, in sicer na 25. stopinji raka, pred obratom pa tvori kvadrat na Kiron 22. oktobra, po obratu naprej še enkrat 21. decembra. Omenjeni kvadrat bo pokazal rane na ravni prava in nam kazal, katere ovire je treba preiti, da bi zavladala poštenost. Po drugi strani se nam lahko pokaže, kaj vse je treba narediti, da bi bilo zdravljenje bolj celostno. Oba skupaj nas bosta opominjala na to, da se ljudje lahko sami pozdravimo, če imamo le pravo vodstvo in podporo. Ker nam bo to dano s kvadratom, se sprva lahko odprejo naše rane, pozneje pa lahko ravno zaradi tega izziva kot družba naredimo kak korak naprej.

Merkur bo v svojem potovanju po škorpijonu, ki bo tokrat precej dolgo, ker se bo vračal retrogradno ravno po njem, trikrat tvoril trigon na Jupiter (od 24. oktobra do 6. decembra), pri tem pa povezal Jupiter še s Saturnom v veliki trigon, tako je lahko to jesensko obdobje za družbo izjemno koristno. Pravno in družbeno se bo odprla komunikacija, ki prinaša tudi sočutje in želi bolj strpno in človeško reševati težave človeške družbe.

Jupiter se bo 14. marca 2026 na 15. stopinji znamenja raka, kjer je tudi na višini, obračal direktno in potem vse do 30. junija prinašal več možnosti za razvoj bolj sočutne in plemenite družbe. Po obratu Jupitra nazaj v direktno gibanje se bodo umaknile muke, ki jih doživljamo zaradi velike konjunkcije Saturna in Neptuna, ki sta si že zelo blizu julija 2025, a bo konjunkcija eksaktna šele februarja 2026, in postopoma se bo družba spet začela vesti nekoliko bolj zavestno ter manj dramatično in sovražno.