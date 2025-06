Jupiter, Saturn, Uran … Tako planeti v drugi hiši oblikujejo vaš odnos do denarja

Gre za hišo premoženja, denarja, zaslužka, medtem ko nepremičnine povezujemo z osmo hišo. Z Jupitrom v njej imate srečo z denarjem. Lahko se rodite v premožno družino, podedujete družinski posel, privilegije, priljubljenost. Pogosto ga imajo tu milijonarji. Iznajdljivi ste, neodvisni in sami poskrbite za svoj denar. A tudi usoda vam pomaga.

Ostati morate realni!

Če razumno zapravljate, boste imeli denarja vedno dovolj. Če gre vse narobe, vas bo rešil optimističen odnos do denarja. Saturn tu je lahko znak sebičnosti ali trpljenja. Lahko ste odraščali v revni družini, zagotavljanje materialne varnosti pa je vaš pomembni življenjski cilj, saj vam daje denar občutek varnosti. Pomanjkanje vas uči preživeti v stresnih situacijah. Imate resen odnos do denarja, ostri in previdni ste poslovno.

Pazite, da vam denar ne spolzi skozi prste

Uran v drugi hiši prinaša materialno neodvisnost. Hitro se prilagodite trenutnemu finančnemu stanju. Iznajdljivi ste pri služenju, a ne želite odgovornosti pri upravljanju premoženja. Ne marate kaosa in stremite k finančni svobodi.

Z Neptunom lahko obogatite z duhovnimi sposobnostmi – pošteno ali ne. Veliko zmede spremlja vaše poslovanje. Ne navežete se na premoženje, zlahka ga razdajate ali izgubite, kar je lahko boleče. Ostati morate realni! Ne ustreza vam klasični službeni urnik, raje ste samostojni.

S Plutonom se vse vrti okoli finančne moči, obsedeni ste z njo in lahko manipulirate z drugimi. Premoženje doživljate kot varnost in vedno iščete nove načine služenja. Želite biti samozadostni in neodvisni. Naj sla po denarju ne zamegli drugega v vašem življenju. Če v drugi hiši ni planetov, pa poglejte njenega vladarja.