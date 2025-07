Julij bo čaroben za tri znamenja: uspehi v družini, karieri in ljubezni

Harmoničen aspekt med Luno in Venero napolnjuje prostor z nežno, a zelo opazno energijo sreče. Astrologi poudarjajo, da bodo to še posebej močno občutili predstavniki treh horoskopskih znakov – Biki, Tehtnice in Ribi.

To ni zgolj »sreča z neba«, temveč posebno stanje, ki vam pomaga, da se znajdete na pravem mestu ob pravem času, občutite podporo, vzpostavite pomembne povezave ali pa se preprosto spomnite, kako lepo je življenje, kljub vsem izzivom.

Bik

Vpliv Lune in Venere se bo pri vas najprej pokazal kot občutek udobja. Nenadoma boste še bolj cenili tisto, kar že imate – dom, stvari, finančno stabilnost, preproste radosti vsakdanjega življenja. Vse to vam bo narisalo topel nasmeh na obraz. Hvaležnost je vaše najmočnejše orožje ta mesec. Ravno ona sproži verigo lepih dogodkov.

Pričakujte dobre novice, ugodne nakupe ali preprosto notranji mir in občutek zadovoljstva.

Tehtnica

Za vas prihaja trenutek tihe, a pomembne spoznave. Tisto, kar vam je prej delovalo kot »gola sreča«, zdaj dojemate kot zasluženo nagrado. Veliko ste naredili, da bi se zdaj lahko počutili dobro. Luna in Venera vas spominjata na lepoto – a ne zunanjo, temveč notranjo harmonijo. Morda si boste želeli obnoviti davno prekinjene stike, v življenje vrniti nekoga, s komer se dolgo niste slišali, ali pa končno spustiti tisto, kar vam več ne koristi.

Vstopate v obdobje notranjega miru, osvobajate se starih omejitev in začnete verjeti vase. To v vaše življenje prinaša srečo in izpolnjenost.

Ribi

Ne bodite presenečeni, če boste prav julija 2025 postali središče pozornosti. Ljudje vas bodo nenadoma videli v drugačni luči. Cenili vas bodo, vam izkazovali podporo in iskreno uživali v vaši družbi. Luna in Venera ustvarjata vzdušje podpore na vseh področjih – v družini, karieri in ljubezni.

Izkoristite to stanje za napredek – mirno, nežno in z zaupanjem. Lahko ste prepričani: vesolje je ta mesec na vaši strani, poroča Mondo.

