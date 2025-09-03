HOROSKOP

Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki

Vsak je kdaj sebičen, to je povsem normalno in človeško, a nekateri so preprosto veliko pogosteje kot drugi.
Fotografija: FOTO: Coka/Shutterstock
FOTO: Coka/Shutterstock

M. Fl.
03.09.2025 ob 06:00
M. Fl.
03.09.2025 ob 06:00

Sebičnost je lastnost, ki se je ljudje pogosto sploh ne zavedajo. Prepričani so, da ne delajo ničesar narobe in da so vedno drugi vir težav.

Na to, kako sebičen je nekdo, vpliva tudi astrološki znak, v katerem je rojen.

Poglejte, kateri trije so po mnenju astrologov najbolj egocentrični.

Oven

Oven vedno stremi k svojemu cilju, kar je lahko super, a ker rojeni v tem znaku sebe brez slabe vesti postavljajo na prvo mesto, prav takšno obnašanje lahko hitro postane vir težav.

Če greste denimo z ovnom na pico in ostane samo še en kos, se bo boril do zadnjega, da bi ga dobil in ne bo mu niti malo žal.

To je sicer zgolj šaljiv primer, ki pa dobro pokaže, kako njihova odločnost hitro preraste v sebičnost.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sporočilo za ovne: Odlično je, da znate postaviti sebe na prvo mesto. A včasih ni slabo narediti kompromisa. Tudi drugi si zaslužijo tisto, kar bi imeli vi.

Lev

Levi hočejo biti v središču pozornosti in ravno tam se sebičnost hitro pokaže.

Ko si rojen v tem znaku nečesa želi, se začne zanimati samo zase, potrebe drugih pa enostavno izginejo iz njegovega vidnega polja.

V očeh leva je vsaka stvar, ki jo hoče, njegova, ne glede na to, kakšne želje in pričakovanja imajo drugi.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Sporočilo za leve: Včasih dovolite, da zasije kdo drug. Če bi radi, da bi ljudje ostali ob vas, morate kdaj tudi vi stopiti korak nazaj.

Dvojček

Dvojčki imajo močno osebnost, ki je za druge pogosto precej naporna. Radi imajo občudovanje in pozornost  in to jih lahko naredi sebične.

Njihovo pomanjkanje empatije pogosto pomeni, da se ne zavedajo, kako njihovo vedenje vpliva na druge.

Če greste denimo z dvojčkom na zabavo, vas ne sme presenetiti, če boste njej hitro ostali brez družbe, s katero ste prišli. Dvojčki se hitro prilagodijo novemu okolju, pogosto zaradi sebičnih razlogov, ne da bi pomislili, kako se ob tem počutijo drugi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sporočilo za dvojčke: Naučite se upoštevati čustva drugih in ne skrivajte se za lepim pročeljem. Ljudje vas imajo radi zaradi vas, ne zaradi statusa ali videza, piše Zadovoljna.hr.

