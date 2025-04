Japonska Baba Vanga napoveduje katastrofo čez tri mesece – kaj vse je že pravilno napovedala?

Japonska različica Babe Vange je umetnica, ki iz svojih sanj ustvarja mange (japonske stripovske zgodbe), v katerih pogosto opisuje dogodke, ki naj bi se zgodili v prihodnosti. Ryo Tatsuki trdi, da je v sanjah videla, kako se ocean južno od Japonske »kuha«, kar naj bi povzročilo ogromen cunami julija 2025.

Po njenih videnjih naj bi podvodni vulkanski izbruh sprožil ta cunami, ki bi prizadel Japonsko, Tajvan, Indonezijo in Severne Marianske otoke.

Svoja videnja je vključila v svojo knjigo Prihodnost, ki sem jo videla, ki je postala priljubljena leta 2011, ko naj bi se ena od njenih napovedi iz knjige iz leta 1999 dejansko uresničila.

Doslej naj bi pravilno napovedala vse spodnje dogodke.

Smrt Freddieja Mercuryja

Njena prva preroška sanja naj bi se zgodila 24. novembra 1976, ko je sanjala, da bo pevec skupine Queen, Freddie Mercury, nenadoma umrl. 15 let pozneje točno na isti dan leta 1991, je Mercury res umrl.

Smrt princese Diane

Leta 1992 naj bi sanjala, da se nahaja na hodniku palače, kjer je na koncu visel portret svetlolase ženske z otrokom. Slika je imela napis »Diana«. Pet let pozneje, 31. avgusta 1997, je umrla princesa Diana v prometni nesreči v Parizu.

Potres v Kobeju

Leta 1995 je sanjala, da jo je starec peljal do »razpokane zemlje«. Ko se je zbudila, je zapisala, da bo japonsko mesto Kobe »razpokano« v 15 dneh ali 15 letih. Le 15 dni kasneje je mesto res prizadel uničujoč potres, v katerem je umrlo več kot 5.000 ljudi – drugi najhujši potres na Japonskem v 20. stoletju.

Cunami leta 2011

V svoji mangi iz leta 1999 je napovedala: »Velika katastrofa se bo zgodila marca 2011.« 11. marca 2011 je podmorski potres sprožil cunami, ki je zahteval skoraj 20.000 življenj. Ta napoved je prinesla veliko pozornosti njeni knjigi.

Pandemija koronavirusa

Tatsuki naj bi tudi napovedala pandemijo covida-19. Zapisala naj bi: »Čez 25 let bo leta 2020 prišel neznan virus, dosegel vrhunec aprila in nato izginil. Čez 10 let se bo vrnil.« Če drži, bi se virus lahko ponovno pojavil okoli leta 2030.

Če se napoved o cunamiju julija 2025 ne bo uresničila, bodo mnogi postavili pod vprašaj verodostojnost njenih sanj. A do takrat – ostaja vprašanje, ali gre za čisto naključje ali res za preroške sanje, poroča ladbible.com.

Preberite še: