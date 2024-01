Januarja je čas za nov začetek. Smiselno je, da se posvetite delu in uresničujete načrte

Merkur se je že obrnil nazaj v direktno gibanje, in ker se v začetku meseca poveže v kvadrat z Neptunom in ker nas 11. 1. čaka mlaj, je smiselno s pomembnimi zadevami počakati na čas po tem. Sicer bo mesec odličen za postavljanje novih temeljev, nove projekte, uresničevanje zastavljenih ciljev, le sprva še ne bomo imeli potrebnega zanosa, zadeve se bodo zapletale in več bo napak. Merkurjev kvadrat z Neptunom nam lahko zamegli presojo, več bo zamud, napačnega razumevanja, zavajanja. Seveda pa lahko pred novimi začetki vse skrbno načrtujete in si jasno začrtate pot.

S poudarjeno energijo kozoroga lahko ambiciozno začnemo nove poslovne podvige – do 20. 1. bo Sonce v kozorogu, v istem znamenju bo Mars, od 14. 1. pa Merkur in 11. 1. mlaj. Čas je, da zavihamo rokave in se lotimo dela. Znali se bomo pogajati in jasno postaviti pravila, sprejeli odgovornost in naredili red. Mlaj namreč prinaša dobro premišljene spremembe.

Planeti podpirajo delo in uresničevanje načrtov. FOTO: Amgun/Getty Images

Največ sreče 12.

Sredina meseca bo poslovno zelo ugodna, primerna za delo, sestanke, dogovarjanje, postavljanje stvari na svoje mesto, urejanje birokracije, korespondence, papirjev, pridobivanje dovoljenj ... Ko še Sonce vstopi v kozoroga, bomo resneje razmišljali in nastopili. Študenti se lahko dobro odrežejo na izpitih. Največ sreče bomo imeli 12. in 19. 1. Hkrati je 12. 1. primeren za finančno vlaganje in športne podvige, 19. 1. pa vam lahko nerealna pričakovanja zameglijo presojo. Mogoča so ljubezenska razočaranja, zato ne idealizirajte partnerja in se izognite nakupom, saj vas lahko ogoljufajo ali boste imeli prevelike oči.

Zelo bodo prijetni dnevi od 27. do 29. 1.

Sonce in Pluton 20. 1. skupaj vstopita v vodnarja, kar bo prevetrilo vaša prepričanja in poglede. Polna luna v levu 25. 1. svari pred pretiravanjem in preveč optimističnimi načrti. Postalo bo jasno, da sistemi razpadajo in bo potrebna transformacija na vseh področjih.

Do konca meseca se nam nato obetajo spodbudni aspekti, ki jih velja izkoristiti. Zelo bodo prijetni dnevi od 27. do 29. 1. Čas je za šport, akcijo, izlete, druženje, ljubezensko povezovanje, uvajanje novosti, obisk prireditev …

Konec meseca je čas za šport, akcijo, izlete, druženje, obisk prireditev. FOTO: Molchanovdmitry/Getty Images

Ni mesec ljubezni

Januar se sicer ne bo izkazal kot mesec ljubezni. Partnerja boste okoli 19. 1. idealizirali ali preveč pričakovali od njega, resnica vas bo razočarala. Venera 23. 1. vstopi v kozoroga, tako bomo v odnosih premišljeni in zadržani niti si ne bomo preveč želeli ljubezni. Šele 28. 1. se energija odpre in si lahko pričarate prijeten vikend v dvoje, tako samski kot tisti v paru.

Smiselno je, da se v prvem mesecu leta posvetite delu in začnete uresničevati načrte. Bodite prilagodljivi, a odločni. Hkrati ne pričakujte preveč na zasebnem področju. Ostanite čim bolj realni in ne delajte drame. Plutonov vstop v vodnarja prinaša korenite družbene spremembe, ki se nakazujejo zadnji dve leti. Pojdite s tokom in se prilagodite novim razmeram.