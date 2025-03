Izpopolnite veščine sporazumevanja

Zagotovo so odnosi z drugimi najpomembnejša stvar v življenju. Pri človeku, ki ga izpolnjujejo vrednote, bi morali biti odnosi merilo uspešnosti, ne materialne dobrine ali uspeh v poslovnem svetu. Bistvo čustvene inteligence je učinkovito komuniciranje s seboj in z drugimi. Z vajo lahko izboljšate veščino komuniciranja, pravijo psihologi. Ko ste vprašani ali ko vas mika, da bi nekaj povedali, npr. najprej štejte do 10. Vedno govorite pozitivne stvari, a pazite, da ostanete resnicoljubni. Če vas nekdo vpraša »Je moja zadnjica v teh hlačah prevelika?« in je to res, predlagajte druge hlače. Če bi bila zadnjica prevelika v vseh hlačah, pozornost usmerite na barvo, ki osebi pristaja. Smehljajte se, ne da bi bili pri tem videti ekscentrični, saj je telesna govorica pomembnejša od povedanega. Oblačite se v 'barve zbliževanja'. Črna barva je profesionalna, a je lahko odbijajoča. Poskusite z modro ali zeleno. Začnite pogovor - vedno lahko govorite o vremenu. Druga oseba bi se morda rada pogovarjala, a jo je še bolj strah kot vas.

Navedeno izvajajte en teden in si zapišite rezultate. Presenečeni boste, koliko bolje se bodo ljudje odzivali na vas. Prijaznost namreč privlači prijaznost, in če si nadenete čustveni oklep, boste to tudi privabljali. In nasprotno: če ste naklonjeni in blagohotni, boste to tudi privabljali.

Če imate v odnosih težave, ki bi jih radi popravili, bodite neposredni in recite drugi osebi, kaj od odnosa pričakujete. Morda je spregledala, da bi vi od nje radi nekaj več (ali manj), in bi tudi ona rada isto od vas, a je bilo oba to strah povedati. Ljudje iskrenost cenijo veliko bolj, kot si mislimo.

Oblačite se v barve zbliževanja: črna je profesionalna, a odbijajoča, raje poskusite z modro ali zeleno. FOTO: Viktorcap/Getty Images

Z ljudmi ravnajte spoštljivo. Če ste rekli, da boste nekaj naredili, ne izdajte zaupanja in jih ne pustite na cedilu zadnji trenutek. Le tako vas bodo spoštovali in si želeli biti vaši prijatelji. Enako morate ravnati tudi z družinskimi člani. Samo ker je nekdo vaš brat, vam to ne daje pravice, da bi z njim ravnali grdo.

Ne kuhajte zamere, ker lahko sčasoma postane še večja. Ko sta se v odnosu oba pomirila, razmislite, kaj je povzročilo nesoglasje, in se opravičite za svoj del nesporazuma. Če resnično niste nič krivi (kar je skoraj nemogoče, četudi je krivda samo percepcija druge osebe), svoje stališče jasno napišite. Sami se morate odločiti, ali boste pismo poslali. Včasih že samo to, da nekaj napišete, pomaga, da na zadevo gledate neobremenjeno. Če menite, da je spor tako resen, da ne morete prek njega, vezi prekinite, če je le mogoče, in odnos pustite za sabo. Razmerje je nemogoče pustiti za sabo, če o njem nenehno razmišljate, razpravljate s prijatelji in sodelavci ali drugi osebi ne odpustite. Zato se ne čudite, če bi vas v takih okoliščinah vleklo nazaj. Toda spet se spomnite, da se vse zgodi z otroškimi koraki. Ljubljene osebe, starega prijatelja ali družinskega člana ne boste pozabili čez noč, zato ne bodite prestrogi do sebe, če se vam to zgodi.