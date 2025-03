Nadnaravno: astrološki znaki z izjemnimi telepatskimi sposobnostmi

Nekateri preprosto začutijo, kaj se dogaja drugim, prepoznajo občutke, čeprav niso izraženi in nagonsko vedo, kdaj in kako pomagati.

Telepatija je njihova močna plat in astrologija pravi, da ženske v naslednjih treh znakih zaradi telepatskih sposobnosti nikoli ne razočarajo.

Škorpijon

V tem znaku rojene ženske so znane po intuitivni naravi in globini čustev ter občutkov. Škorpijonke so posebej pozorne in dovzetne za vsa čustvena stanja in spremembe razpoloženja tistih, ki jih obdajajo.

Nagonsko čutijo, kdaj se drugi spreminjajo, kdaj nekaj želijo, kdaj čutijo ljubezen ali sovraštvo in prezir, čeprav mnogi poskušajo skriti svoja čustva.

Tudi njihove preroške in telepatske sposobnosti so zelo močne, sposobne so začutiti vsako čustveno spremembo, ki se zgodi najbližjim, velikokrat še preden do nje sploh pride.

Zlasti je njihova telepatija izrazita v odnosu do njihovih otrok.

FOTO: Gettyimages

Riba

Še en astrološki znak z izjemnim šestim čutom in telepatskim sposobnostim.

Moški in ženske, rojeni v tem znaku, imajo sposobnost zaznati vse vrste sprememb, ki se dogajajo v življenjih njihovih najbližjih. Ribe so znamenje, obdarjeno z močno čustveno intuicijo.

Ne potrebujejo besed, ni jim treba povedati, kaj se je zgodilo, one to začutijo. Ribe se z drugimi povezujejo na globok način in s pomočjo intuitivne podzavesti.

Energija v tem znamenju rojenih žensk se opazi že v otroštvu, čeprav se tedaj tega še ne zavedajo. A preprosto zaznajo, kaj se dogaja staršem in bratcem in sestram.

Ko odrastejo, se zlahka povežejo z ljudmi, ki so jim blizu in jih imajo rade.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Ena najizrazitejših lastnosti tehtnic, ki še povečuje njihovo telepatsko energijo, je empatija.

Tehtnice so posebej empatične in globoko čutijo čustva, ki vrejo v ljudeh okoli njih.

S svojo družino, še posebej s starši in otroki, vzpostavijo močno telepatsko povezavo, podobno tudi z bližnjimi prijatelji, s katerimi so čustveno povezane.

Tehtnice pogosto presenetijo s telefonskim klicem ali sporočilom prav v trenutkih, ko prehajate skozi močna čustva, bodisi srečna, žalostna ali boleča. One vedo, kaj se dogaja ali kaj se bo zgodilo.

FOTO: Gettyimages

Še posebej imajo tehtnice izjemen občutek za bolečino. Od daleč začutijo, kadar nekdo, ki ga imajo rade, trpi in se sooča z bolečino, zavrnitvijo, tesnobo, nemočjo.

Za svoje najbližje, ki trpijo, so vedno tam in vedo, kako jim ponuditi trenutek tolažbe in miru, piše Sensa.rs.