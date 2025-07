Iz življenja v življenje – kako in zakaj duše izbirajo svoj spol

Pričevanja ljudi v regresiji so pokazala, da so nekatere duše doživele le nekaj življenj na Zemlji, posebno če so izvorno zvezdna bitja, ki so se utelesila s posebno nalogo za razvoj človeštva. V tem primeru so se najpogosteje odločile za več življenj, v katerih so bile istega spola. Pri veliki večini drugih ljudi pa se njihov spol v inkarnaciji običajno zamenja na od devet do dvanajst življenj.

Nekatere duše se sicer vseeno odločijo za hitrejšo menjavo spola in živijo na primer od štiri do pet življenj v ženskem, nato pa enako število v moškem telesu. Veliko je odvisno tudi od njihove naloge in dušnega razvoja.

V posebnih primerih se odločijo tudi za daljše zaporedje, kot je dvanajst življenj, ne zgodi pa se, da bi se nekdo odločil za na primer sto življenj istega spola, pravijo regresoterapevti.