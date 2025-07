Intuitivno poiščimo svojo rastlino, lahko jo prosimo za zdravje

Energijska terapevtka, radiestezistka, strokovnjakinja za feng šuj Antonija Krajnc pravi, da je zelo malo strupenih rastlin, pa še te so v majhnih odmerkih zdravilne. Usklajene so z naravo, že če jih gledamo, to spodbudno vpliva na nas. »Cvet nosi začetek življenja, v njem pa je zapisan tudi njegov konec. Cvet je simbol vesolja, povezan z Zemljo. Prosimo ga lahko za zdravje, intuitivno poiščemo svojo rastlino in počakamo na odgovor. Ko je naše psihofizično stanje moteno, ga tako uravnamo z utripom vesolja. Rastline so pri tem mediji, vodniki, frekvence,« pojasni.

Enako velja za vodo in čaj. Ustrezne rastline iščemo na neonesnaženih območjih, npr. v hribih. »Pred nabiranjem se uglasimo z naravo in prosimo za pomoč. Nabiramo jih v suhem vremenu. Navadno trganje, ne da bi pomislili na njihovo kozmično celovitost in pripravljenost pomagati človeku, ne prinaša rezultatov. Treba si je želeti, prositi za pomoč, ljubiti, odpuščati, vztrajati in sprejemati s hvaležnostjo,« poudarja.