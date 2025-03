Indigo otroci nenamerno počnejo določene stvari iz kljubovanja

Zelo so senzibilni, sledijo srcu in hitro prepoznajo neresnico, pravi Vadim Zeland, ruski raziskovalec duhovnosti in kvantne fizike, avtor teorije in serije knjig o transurfingu. Kadar se jim kdo dobrika, se začnejo vesti nesramno, če jih preveč hvalijo, postanejo kapricasti. Vsaka primerjava ustvari polarizacijo, ki jo želijo odstraniti in se ji izogniti.

Njihova nagnjenost k neposlušnosti in nagajanju je le posledica naravne želje po tem, da se osvobodijo zunanjega nadzora. Zdi se, da nezavedno in nenamerno počnejo določene stvari iz kljubovanja. Indigo otroci namreč bolj sledijo glasu srca kot razuma. Zavedajo se dogajanja v svoji okolici in prepoznavajo, kdo je v resnici kdo.

Njihova ozaveščenost se okrepi, kadar pozornost usmerjajo vase namesto v zunanji svet. Pri vseh indigo otrocih se že od rojstva kaže njihova individualnost.