Imejmo se radi, odločajmo se zase

Greg Braden pravi, da se vedno vse vrti okoli ljubezni oziroma vprašanja, ali se imamo dovolj radi, da se odločamo za tisto, kar bo hranilo naše telo. Smo pripravljeni živeti najboljšo različico sebe? Če je odgovor da, to spremeni vse, tudi naš odnos do politike, znanosti in religije.

Vedeti moramo, da odločitve naših izvoljenih predstavnikov temeljijo na stari zgodbi, preživeli paradigmi tekmovalnosti, boja in ločenosti, čeprav je na kocki obstoj planeta, pove in doda, da jih vseeno ne smemo obsojati. »Naučeni smo, da demoniziramo in sovražimo vse, kar nam ne služi več, ko gremo v novo smer in se začnemo odločati drugače. Toda to ni dobro za nas.

Vse življenje smo bili navajeni, da so nam naše zgodbe govorile, da smo nevredni, neuspešni, da se moramo primerjati z drugimi, da smo dobri ali slabi, imamo prav ali se motimo. Toda ta vzorec vzdrži le, dokler se z nekom primerjaš.

Če se prenehaš in spustiš, je vse v preteklosti samo izkušnja, učna lekcija, ki je delovala, saj nas je privedla tja, kjer smo danes. Zdaj lahko z novim razumevanjem spustimo stara prepričanja. Blagoslovimo jih in spustimo. Stopamo v nov dan in nov svet. Z vsako mislijo ga ustvarjamo. Nismo več nemočne žrtve sveta, ki ga ne moremo nadzorovati,« še dodaja.