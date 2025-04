Idealno življenje si lahko ustvarite, najprej pustite za sabo vse

Duhovni učitelji verjamejo, da si je lastno resničnost mogoče ustvariti. Če ste si pripravljeni spremeniti življenje, lahko takoj začnete vizualizacijo svoje popolne prihodnosti. Obstaja na tisoče različnih vizualizacij, med katerimi bi lahko izbirali, toda najbolje je, da začnete s tem, da pustite za sabo tiste stvari, ki vas zadržujejo in ovirajo pri spremembah.

Vizualizacijo izvajajte v mirnem prostoru, kjer vas nihče ne bo motil. Zaprite oči in začnite globoko dihati s prepono. Štejte do štiri, ko vdihujete, in do štiri, ko izdihujete. Ko ste nekajkrat tako vdihnili, podaljšajte čas vdiha in izdiha in štejte do šest ter nato do osem. Začutili boste, da se sproščate in postajate mirnejši.

Predstavljajte si svoje uresničene želje. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Pojdite v mislih na svoj varni kraj, bodite mirni in sproščeni. Pomislite na stvari, ki so vas v življenju prikovale na življenjsko pot, ki si je v resnici niste želeli. V bližini boste našli pisalni blok in svinčnik – ne kemični, ampak navaden. V blok zapišite vse stvari, ki so vas zadrževale. To so lahko strahovi, negotovost, potrtost, poslušnost ali odvisnost. Lahko napišete tudi stavke, npr.: »Ne znam reči ne« ali »Sem prestar/-a, predebel/-a, preneumen/-na«. Ko ste vse zapisali, list papirja iztrgajte iz bloka in ga zmečkajte v kepo. V bližini gori ogenj. Vrzite kepo papirja v ogenj in opazujte, kako izginja v plamenih.

Na prečudovito platno, ki ste ga našli poleg sebe, s prelepo pisavo z velikimi črkami napišite vse, kar lahko naredite brez omejujočih besed in stavkov iz preteklosti. Platno obesite na steno, bližnje drevo ali ga prislonite na skalo, odvisno od tega, kje je vaš varni kraj, da ga boste videli vsakokrat, ko ga boste obiskali. Napišite: »Sem uspešen/-na, pogumen/-na, optimističen/-na, zdrav/-a, zanesenjaški/-ka!« – vse, kar bi radi bili.

Ne pričakujte

Ne pričakujte, da boste z eno vizualizacijo naredili velik skok. Bistveno je, da v vse te stvari verjamete. Začnite z malimi koraki in videli boste, da bodo kmalu postali orjaški. Vizualizacije izvajajte do konca življenja in postali boste taka oseba, kot si predstavljate.

Za določene cilje izvajajte krajše vizualizacije. Želite si nove službe, a ugotovite, da to ni tako preprosto. Ko ste na posebnem kraju s platnom, ki visi v bližini, si predstavljajte sebe v novi službi. Vizualizirajte si pisalno mizo, računalnik, pisarniške potrebščine, slike, ki ste jih obesili na steno – vključno s pomanjšano različico platna –, plašč, ki visi za vrati, vse, kar simbolično prikazuje vaše novo delovno mesto. Zdaj preberite vse čestitke, ki ste jih prejeli od prijateljev za novo službo; vsi so zelo ponosni na vas in vedo, da boste zmogli. Prihajajo novi sodelavci ali stranke, da bi vam povedali, kako so zadovoljni, da ste prišli k njim. Vizualizacijo izvajajte vsak dan, ko iščete delo, in kmalu boste našli pravo službo zase. Spomnite se na prepoznavanje potreb. Na koncu vedno dobimo, za kar smo prosili; morda je samo v nekoliko drugačni obliki od tiste, ki smo jo pričakovali.