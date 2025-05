Horoskopska znamenja, ki nenehno prelagajo načrte

V vsakdanjem življenju se vsi kdaj pa kdaj soočimo z zamiki in spremembami načrtov, vendar nekateri ljudje to počnejo pogosteje kot drugi. Ne glede na to, ali gre za neodločnost, strah pred obveznostmi ali preprosto malomarnost, so nekatera horoskopska znamenja znana po tem, da stalno prelagajo dogovore.

Včasih zato, ker preveč razmišljajo, drugič pa zato, ker jih kaj drugega preprosto bolj pritegne. Po astrologiji imajo naslednja znamenja pogosto težave z vztrajanjem pri načrtih in jih radi spreminjajo v zadnjem trenutku.

Dvojčka

Niso zlonamerni. FOTO: Nensuria Getty Images

Ljudje, rojeni v znamenju Dvojčkov, so znani po svoji nepredvidljivosti. Obožujejo različne možnosti in vedno želijo imeti odprta vrata za kaj boljšega ali zanimivejšega. Pogosto se dogovorijo za več stvari hkrati, na koncu pa ne vedo, katero obveznost naj izpolnijo. Če jih povabite na kavo, vam bodo morda potrdili prihod, a to še ne pomeni, da se bodo res pojavili.

Niso zlonamerni, a njihova potreba po spontanosti jih pogosto odpelje drugam.

Tehtnica

Tehtnice nočejo nikogar razočarati. FOTO: Ridofranz Getty Images

Tehtnice nočejo nikogar razočarati, zato jim je težko reči "ne" – tudi kadar vedo, da ne bodo mogle izpolniti dogovora. Zaradi tega pogosto sprejmejo načrte, ki jih kasneje odpovejo ali preložijo. Njihova neodločnost in želja po popolnih okoliščinah jih delata nagnjene k odlašanju.

Če niso prepričane, da je pravi trenutek, bodo raje vse zamaknile kot pa sprejele odločitev pod pritiskom.

Ribi

Njihov notranji svet jih zna povsem odpeljati. FOTO: Chinnapong Getty Images

Čustvene in sanjave Ribe imajo pogosto težave z realističnim načrtovanjem časa. Njihov notranji svet jih zna povsem odpeljati od vsakdanje realnosti, zato se lahko zgodi, da na dogovor pozabijo ali pa preprosto rečejo, da 'danes ni njihov dan'.

Njihova potreba po umiku in introspekciji pogosto prevlada nad družabnimi obveznostmi – tudi kadar imajo ljudi radi, poroča index.hr.