Horoskop razkriva: kdo je kralj potrpežljivosti in kdo čakanja ne prenese?

V astrologiji obstajajo znaki, ki znajo potrpežljivo čakati, ne da bi jih to spravljalo ob živce, in tisti, ki čakanja preprosto ne prenesejo. Strpnost je vrlina, a nekaterim gre bolj od rok kot drugim.

Kdo torej blesti v potrpežljivosti in kdo tam popolnoma pogrne?

Najbolj potrpežljiv znak: Bik

Biki so mirni, stabilni in vztrajni. FOTO: Halytskyi Olexandr Shutterstock

Biki so mirni, stabilni in vztrajni. Razumejo, da se dobre stvari zgodijo tistim, ki znajo čakati, in nimajo težav z dolgoročnimi načrti. Če kdo lahko stoji v vrsti ure in ure, posluša dolge zgodbe brez kančka živčnosti ali vztrajno dela na projektu brez izgube motivacije, je to prav Bik.

Njihova potrpežljivost ni znak šibkosti, temveč njihovo največje orožje – ko si Bik nekaj zada, ga nič ne more ustaviti. So tudi prijatelji, ki vam bodo svetovali, da se ne razburjate, ter vas spomnili, da bo na koncu vse prišlo na svoje mesto.

Najmanj potrpežljiv znak: Oven

Njihova notranja strast jih žene naprej. FOTO: Gettyimages

Če obstaja znak, za katerega je čakanje najhujša nočna mora, je to zagotovo Oven. So impulzivni, polni energije in vajeni, da se stvari zgodijo takoj. Njihova notranja strast jih žene naprej, zato vsaka minuta čakanja zanje traja celo večnost.

Če Ovna prisilite, da čaka, boste hitro videli, kako mu vre kri – ni znano, da bi mirno stal pri miru. A prav zaradi te nestrpnosti pogosto tudi hitro dosežejo cilje, saj ne čakajo na priložnosti, ampak jih ustvarjajo sami.

Torej, če potrebujete mirnega in zanesljivega partnerja za dolge projekte, se obrnite na Bika. Če pa želite nekoga, ki bo takoj skočil v akcijo, je Oven prava izbira – le ne pustite ga predolgo čakati, poroča index.hr.

