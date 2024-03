Horoskop marec 2024: Zelo romantično bo, še posebej če ste rojeni v tem znaku

Od 12. marca do 4. aprila se nakazuje zelo plodno romantično obdobje. Do 11. marca je čas za pomembne menjave, ki so lahko tako materialne (denimo menjava oken, vrat, notranje ali računalniške opreme) kot v odnosih, torej da bodo ljudje menjali partnerja. Je pa vsekakor treba na nove temelje postaviti poslovna partnerska razmerja, da bo sledil hitrejši in drznejši tempo dela od 10. marca do 15. maja, dokler bo planet Merkur v ovnu in omogočal drznejše delovanje.

Ravno v začetku pomladi bosta spet dva mrka, na materinski dan, 25. marca, bo delni lunin mrk, 8. aprila pa popolni sončev mrk, in oba bosta že nekaj dni prej in potem vplivala na družbene odnose, posebej izzivalno za Slovenijo, ker bosta v stresnem aspektu v znamenju raka.

Kako pa kaže vsakemu znamenju posebej? Preberite si podrobno astrološko napoved za mesec marec 2024 ...

Op. Horoskop je pisan tako, da dobite bolj osebno napoved, če preberete najprej za sončevo, nato za ascendentno in lunino znamenje (če ju veste, besedilo pa razumite tudi med vrsticami).

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Ker se bo Mars pomikal po vam sorodnem znamenju vodnarja do 22. 3., boste lahko razvijali projekte, ki bodo namenjeni javnosti, jih digitalizirali in sodelovali tudi pri prenavljanju ustanove ali domačije.

Nekaterim bo nova zaposlitev po mlaju in prehodu Merkurja iz rib v ovna 10. 3. prinašala zanimive izzive, pri katerih bo potrebna iznajdljivost, spoznali pa boste kar nekaj novih ljudi. Že od 12. 3., ko bo Venera ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.