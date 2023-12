Horoskop december 23' in januar 24': Ta znak bo pod vplivom ljubezni do osebe, ki je ne more pozabiti

Do 14. decembra bo Merkur iz kozoroga na Venero v škorpijonu prinašal zelo pozitivno energijo in prijazne ter prijetne odnose, kar bo odlična popotnica praznikom. Finančni aspekt Merkurja in Venere bo takrat ugodno vpliva tudi na prihodke, tako da si bodo nekateri lahko obetali božičnico ali 13. plačo. A ne veselite se prehitro, saj se lahko že v drugi polovici decembra vse obrne. Kaj nas torej čaka tik pred koncem leta in takoj na začetku novega? Preberite si podrobno astrološko napoved za vsako znamenje posebej za meseca december 2023 in januar 2024.

Horoskop je pisan tako, da dobite bolj osebno napoved, če preberete najprej za sončevo, nato za ascendentno in lunino znamenje (če ju veste, besedilo pa razumite tudi med vrsticami).

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Z živahno energijo in raziskovalnim duhom Marsa v strelcu boste želeli do njegovega prehoda v kozoroga 4. 1. delovati na več področjih, doseči še višje vrhove in preizkusiti dodatne smučarske ali življenjske proge. Da se ob tem ne boste izčrpali ali izgubili kompasa, ostajajte na realnih tleh, pri čemer vam bo pomagal Merkur v kozorogu do 23. 12. in po 14. 1. Na vožnjah in potovanjih z nezanesljivimi vozili ali naključnimi prevozi bodite previdni v času praznikov, da se vam kaj neljubega ne pripeti! Z denarjem in v ljubezni boste imeli nekaj več sreče od ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.