Hitri planeti v tretji hiši: Mars prinaša več nezgod, Merkur nam daje hiter, iznajdljiv um

tretja hiša astrološke karte je povezana s komunikativnostjo, praktičnim umom, spominom, besednjakom in našimi spretnostmi. Zaznamuje naše brate in sestre, sosede, sorodstvo, bližnjo okolico, osnovno šolo, avto, vožnjo in preostala prevozna sredstva, knjižnice, časopise, trgovino, promet ...

Sonce v njej nam daje moč misli in besed. V času osnovne šole smo bili pomembni, predsednik razreda ali kaj podobnega. Povečana je sposobnost kreativnega izražanja in nastopanja. Naš brat ali sestra (najbolj tisti, ki je rojen za nami) je za nas pomemben, cenimo ga in ima večje potenciale, da doseže nekaj velikega, ob težavnih aspektih pa je z njim povezan problem samozavesti. Temeljno je nakazana večja verjetnost uspeha v osnovni šoli in pri trgovanju, lahko tudi avto priznane znamke.

Tretja hiša označuje naše brate in sestre, predvsem mlajše. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

Luna v tretji hiši nakazuje, da smo bili v času osnovne šole precej občutljivi. Hkrati nakazuje bolj ranljivega in občutljivega brata ali sestro, močno čustveno vez z njim ali njo; kakovost odnosa bomo bolj videli prek aspektov Lune. Z bližnjo okolico smo čustveno povezani, odnosi s sosedi močno vplivajo na naše čustveno stanje. Čustva sproščamo z besedami, pogovorom, lahko močno vplivajo na naše misli.

Dobra komunikacija

Temeljno dobra je pozicija Merkurja v tretji hiši, ki nakazuje bistrino in gibčnost ter dobro komunikacijo z brati, sestrami, če seveda ni slabo aspektiran. V času osnovne šole je videti, da je človek družaben, se hitro uči, se znajde v šoli. Njegov brat ali sestra (najbolj tisti, ki je rojen za njim) je nakazan kot radoveden, humoren, bister, prikupen in iznajdljiv. Človek rad govori s svojimi sosedi, se z njimi več druži.

Z Venero v tretji hiši imamo radi bližnjo okolico, brate in sestre; večja je verjetnost, da imamo mlajšo sestro. Naši sorojenci so lepi, prikupni in prijetni. Okolica, v kateri živimo, je urejena, fina. Človek ima prijazne sosede. Govorimo prijazno, galantno, uporabljamo izbrane besede. Naš glas je prijetno zvočen in mehak, odvisno tudi od tega, v katerem znamenju je Venera.

Nekoliko bolj zoprn je Mars v tretji hiši, ker lahko ponagaja na cesti, prinaša več verjetnosti nezgod. Tudi če Mars ni obremenjen s težkimi aspekti, lahko prinese kako nezgodo, le da izid ne bo strašen. Če je dobro aspektiran, povezan z vladarjem osme hiše, lahko nesreča prinese celo dobro odškodnino. Temeljno pa prinaša več napetosti v času osnovne šole, možnost kake nezgode takrat, več prijateljev kot prijateljic v tistem času. Prinaša ostro in hitro, logično misel, spodbudno za matematiko. Včasih tudi grde besede, oster jezik in nemoč zadržati kako stvar zase, vse takoj povedati naprej. Večja je verjetnost, da imamo mlajšega bratca in težavne odnose s sosedi, z brati in sestrami, seveda, če je Mars slabo aspektiran.