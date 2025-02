Hitri planeti v prvi hiši

Prva hiša v horoskopu označuje človeka v njegovi karti - njegovo samozavest, temperament, način delovanja, kako vstopa v življenje, kako se kaže navzven, kako ga vidijo in doživljajo drugi, njegovo vitalnost. Predstavlja njegovo telo, videz, rojstvo, začetke ...

Sonce v prvi hiši okrepi stopnjo vitalnosti in naredi človeka bolj samozavestnega, samostojnega, odločnega, rojenega vodjo. Pri njem so poudarjene bolj moške lastnosti. Slabo aspektirano Sonce lahko po drugi strani prinaša samovšečnost, samopoveličevanje, premalo občutka za drugo stran. Na zunanji videz Sonce dobro vpliva, saj je človek pod njegovim vplivom bolj sijoč, karizmatičen, lahko prav lep (Apolon je poznan po svoji lepoti), telo je lepo grajeno, ima atletsko postavo. Drugi ljudje človeku s takim položajem Sonca z lahkoto sledijo in ga doživljajo kot vodjo. Večja verjetnost je, da je spoštovan in podoben svojemu očetu.

Mars v prvi hiši imajo pogosto športniki. FOTO: Peach_istock/Getty Images

Če je v prvi hiši Luna, so njene značilnosti pri osebi bolj izražene kot sicer. To pomeni, da ima poudarjene oči, bolj mehke obline, večje prsi, osebnostno je sočutna, skrbna in nežnejša. Ob težavnih aspektih je dolgo odvisna od drugih ljudi in čustveno muhasta. Zna biti podobna svoji mami, hkrati ima mati v njenem svetu zelo pomembno vlogo. Tudi moški s tem položajem Lune so lahko nekoliko bolj nežni in občutljivi.

Merkur, Venera in Mars

Merkur v prvi hiši zelo močno opisuje samo osebo. Če ni obremenjen s težavnimi aspekti, to pomeni, da je gibčna, mladostna, radovedna, igriva in predvsem zelo komunikativna. V odnosu s soljudmi deluje odprto, ni ji težko najti novih poznanstev. Je tudi spremenljiva, lahko nagnjena k laganju ali vsaj k obračanju besed v svojo korist. Velikokrat so to ljudje, ki znajo oponašati druge, so zabavni, šaljivi, prilagodljivi, zelo bistri in večno mladi – mladostni.

Če je Venera v prvi hiši, se človek močno poistoveti z njo, torej je večinoma zelo prijazen, fin, vljuden, miroljuben, vse, kar je značilno za Venero. Hkrati pa tudi (če ni pomembnih napornih aspektov) lepe zunanjosti, z luknjicami v ličkih, lepim nasmehom, privlačnimi, čutnimi ustnicami in vsem, kar spada k Veneri. Ima občutek za modo in slog. Angelina Jolie ima Venero na ascendentu, zato ta še toliko močneje nakazuje njeno zunanjost. Negativne plati tega položaja Venere so lahko nečimrnost in samovšečnost, pri moških včasih malo ženstven videz.

Mars v prvi hiši opisuje videz in značaj človeka, ki precej odločno in ostro vstopa v svet. Ljudje, ki ga poznajo, lahko rečejo, da je nepotrpežljiv in zaletav, vsekakor pa odločen in bojevit. Povečana je podjetnost. Pogosteje ima lahko s to povezavo poudarjen nos, žilavo telo (ženske imajo redko celulit), zelo redko prekomerno težo, vsaj ne do štiridesetega leta. Če je Mars obremenjen s težavnimi aspekti, so mogoče rane po obrazu ali kaj drugega, kar naredi obraz bolj surov. Velikokrat imajo tak položaj Marsa športniki.