Hitri planeti v hiši denarja

Gre za hišo premoženja, denarja, zaslužka, medtem ko nepremičnine povezujemo z osmo hišo. Če imate v njej Sonce, se lahko preveč osredotočate na to, da si želite biti bogati. Sicer ste iznajdljivi, saj vas prazni računi skrbijo. Običajno služite s svojimi talenti. Vaša samozavest in lastna vrednost sta vezani na premoženje, finančna trdnost je nujna za dobro počutje. Pomembne so vam vrednote. Menite, da z bogastvom lahko dosežete spoštovanje drugih.

Če je v drugi hiši Luna, znate intuitivno oceniti ekonomsko situacijo, po drugi strani ta kaže nihanje zasluženega denarja, kar lahko prinese negativno finančno situacijo in čustven odnos do njega. Imate močno potrebo, da sebi in svoji družini zagotovite finančno varnost. Vaša sreča je odvisna od materialnega udobja. Navežete se na predmete in se radi obdajate s spominki. Družina vam prinaša občutek varnosti.

Merkur v tej hiši ponuja priložnosti za vpogled v finančne trge. Pametni ste, iznajdljivi, energični in znate ekonomično razmišljati. Cenite vse, kar prinaša rezultate. Izobrazba je tako za vas ekonomska kategorija. Svoje umske sposobnosti uporabljate za ustvarjanje udobnih življenjskih pogojev. Zanimive ideje o služenju denarja imate, lahko imate začasne službe in projekte. Poslovno ste sposobni, imate čut za trgovino in transakcije.

Z Venero v drugi hiši uživate v nakopičenih dobrinah in užitkih. Umetniški talenti vam lahko prinesejo obilje. Zapravljate za zabavo, obdajate se s kakovostnimi, dragimi predmeti. Finančno situacijo lahko izboljšate prek prijateljev in poznanstev. Sklepati znate dobre, dobičkonosne pogodbe.

Z Marsom v drugi hiši ste lahko podjetni in odločni. Radi finančno tvegate, zaradi česar lahko pogorite. Ste pa vedno pripravljeni začeti znova. A na splošno je Mars tu ugoden, saj vidite tekmece kot spodbudo, ne oviro. Nadzorujte svojo porabo, saj lahko zapravljate brez premisleka. Denar vam daje občutek vrednosti in samozaupanje.