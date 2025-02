Hitri planeti v drugi hiši: če je tam Sonce, nam veliko pomeni denar

Druga hiša v horoskopu kaže naše vrednotenje samega sebe, kaj cenimo, sposobnost pridobivanja denarja, potrebo po varnosti. Povezana je z denarjem, premičninami, materialnim stanjem, banko, tudi poklicem naših otrok, moževo dediščino ...

Če je v njej Sonce, naznanja, da je naša samozavest močno povezana s tem, koliko imamo na banki. Če je to Sonce blokirano, predvsem s Saturnom ali Plutonom, imamo problem s samozavestjo, ki ga najpogosteje kompenziramo s pehanjem za materialnimi dosežki. Ta položaj Sonca najpogosteje nakazuje materialni uspeh, na katerega smo ponosni in zaradi katerega smo spoštovani. Oče in/ali mož sta stabilna, praktična, usmerjena v materialni razvoj.

Če je Luna v drugi hiši, smo čustveno navezani na svoje stvari, zato zna biti v domu skladiščenih veliko stvari. Težko aspektirana Luna tu prinaša prehranske motnje, ki imajo psihični vzrok (s Saturnom anoreksijo, z Jupitrom prenajedanje, z obema bulimijo). Dobro postavljena Luna v drugi hiši lahko prinaša materino finančno pomoč, slabo pa finančno skrb za mater ali ženo. Naša lastna vrednost je lahko precej občutljiva in niha, je spremenljiva. Tudi stanje na bančnem računu se lahko zelo spreminja. Večja je tudi verjetnost, da smo materialno odvisni od drugih.

Zanimiva darila

Z Merkurjem v drugi hiši človek razmišlja praktično, veliko premleva o materialnem področju življenja. V zadevah financ je prilagodljiv, prebrisan ali premišljen. Večja verjetnost je, da služi s trgovanjem, pisanjem (novinar), poučevanjem ali prevažanjem. Finančno področje je na neki način povezano z brati in sestrami, odvisno od tega, kakšni so Merkurjevi aspekti. Lahko gre za težave, lahko za skupni materialni razvoj.

Z Venero v drugi hiši imamo radi denar in vse, kar si z njim lahko privoščimo. FOTO: Deagreez/Getty Images

Z Venero v drugi hiši imamo radi denar in vse, kar si z njim lahko privoščimo. Ta kombinacija napoveduje, da smo deležni zanimivih daril, da nas ljudje cenijo in mi sami sebe. Cenimo vse, kar je lepo in nam prinaša užitek in veselje. To je temeljno zelo čutna in mesena kombinacija. Pogosto prinaša srečo na materialnem področju, veliko verjetnost zaslužka z umetnostjo, lepoto, ličili in podobnimi stvarmi. Ljubezen nam mora prinašati tudi varnost in stabilnost. V bolj nagajivih povezavah (če je Venera povezana z Marsom, Plutonom ali vladarjem osme hiše) tudi zaslužek z najstarejšo obrtjo.

Pri Marsu v drugi hiši se vidita velika sla in volja, usmerjeni na materialno področje. Nič ne pride zlahka k nam, vedno se je treba boriti. Problem Marsa (razen če je povezan s kozorogom in škorpijonom) je, da nima obstanka, je borec na kratke proge in se lahko znova in znova zaganja v nove finančne projekte. Hoče hiter zaslužek, in če sta v to vpeta tudi Pluton in dvanajsta hiša, je včasih pripravljen tudi kršiti zakon. Človek služi s fizičnim delom, podjetnimi posli, športom, vojsko, policijo in preostalimi stvarmi, ki spadajo k Marsu. Ceni akcijo, delo, napor, borbo za obstanek. Rad je meso in pekočo hrano.