Harmonizirajte slabe vibracije z razmišljanjem o lepih rečeh

Včasih nas druženje z določenimi osebami in soočanje z določenimi situacijami, v katerih čutimo samo negativnost, spravita v slabo voljo. Dobra novica pa je, da lahko izničimo negativne vibracije, ki jih določeni ljudje in položaji oddajajo. Vendar se morate najprej znebiti lastnih negativnih misli, nevtralizirate pa jih lahko na naslednje načine.

Guruji priporočajo, da začnite meditirati. Meditacija je zagotovo najbolj učinkovita metoda, s katero se hitro znebite negativnih občutkov in misli. Kadar ugotovite, da se vas loteva negativizem, da postajate črnogledi, si vzemite 15 minut časa, se sprostite in v mislih odplavajte na kakšen lep kraj.

Kadar začutite, da se vas loteva negativnost ali so okoli vas negativne vibracije, enostavno prenehajte početi vse, kar počnete. Ali gre za pogovor, v katerem vas poskuša nekdo o nečem prepričati, ali se borite s kakšnim opravilom, ki vam ne gre najbolje od rok … Za trenutek prenehajte, globoko vdihnite, izdihnite, in ko začutite, da ste umirjeni in lahko zadevo nadaljujete s pozitivnim pristopom, nadaljujte delo ali pogovor.

Hitra in preprosta rešitev je tudi, da zadremate in se s tem popolnoma enostavno znebite slabe volje in slabe energije. Spanec nas resetira, in preden zaspite, se odločite, da se boste zbudili čili in spočiti in z rešitvijo težave.

Slabe vibracije pa lahko prekinete tudi z razmišljanjem o lepih stvareh. O nekom, ki vam je všeč, o lepem kraju, ki ste ga nazadnje obiskali, ali o potovanju, na katero se nameravate odpraviti v bližnji prihodnosti. Sanjarite o svoji popolni hiši, o tem, s katerimi lepimi oblekami morate dopolniti garderobo, o dobri zabavi, ki si jo obetate … Vse lepo bo pregnalo grde misli in kmalu se vam bo zdelo prav neumno, da se spravljate v slabo voljo.