Grajenje zaupanja in stik z drugimi

Stik z drugo osebo opredeljujemo kot simpatijo, sočutje, razumevanje in čustveno vez. Zaupanje in stik sta v odnosih izrednega pomena. Ljudje z visoko čustveno inteligenco po naravi dobro gradijo zaupne odnose. Zaupanje in biti zaupanja vreden sta sposobnosti, ki se ju da naučiti, čeprav včasih za to potrebujemo malo več časa.

Ste kdaj srečali koga, za katerega se vam je zazdelo, kot bi bil vaš stari prijatelj, čeprav ste ga videli prvič? Temu psihologi pravijo trenutni stik. Sposobnost stopiti v stik z drugimi ljudmi je hkrati ena najbolj zabavnih in sproščujočih veščin, ki se jih je mogoče naučiti. Ljudje so radi okrog tistih, ki hitro najdejo stik z njimi. Radi imajo tiste, ki so jim všeč in jih sprejemajo, zato bodite pozorni na to, kadar iščete nove priložnosti.

Pogosto so nam všeč ljudje, ki smo jim všeč mi. FOTO: Lsophoto/Getty Images

Raziskovalci so opazili, da ljudje v medsebojnem pogovoru nezavedno začnejo koordinirati gibe, vključno z mežikanjem in kimanjem z glavo. Pri merjenju možganske električne aktivnosti z elektroencefalografom so ugotovili, da so hkrati nekateri valovi postali ostrejši. V nadaljevanju pogovora so ti posamezniki prišli v stik drug z drugim. Tisti, ki lahko vidijo avro okrog ljudi in predmetov, poročajo o prebliskih različnih barv in koničaste energije med tistimi, ki se pogovarjajo.

Pomembno pri timskem delu

Stik je nekaj, kar se zgodi, ko pritegnemo pozornost podzavestnega uma drugega in se srečamo z njim na njegovem 'zemljevidu sveta'. Stik laže razumemo, če ga opišemo kot občutek lagodnosti in povezanosti, ki se razvije, ko smo v vzajemnem stiku z nekom, ki mu zaupamo in nam je ob njem prijetno. Stik nastane, ko so ljudje med sabo ubrani.

Stik je običajno vzajemen. Pogosto so nam všeč ljudje, ki smo jim mi všeč, zato je razumljivo, da je eden od načinov, da pridemo do stika, zrcaljenje pogledov, mnenj tistih, na katere bi radi naredili vtis. Zrcaljenje ni oponašanje. Naj bo komaj opazno in spoštljivo. Zrcaljenje vas lahko pripelje do tega, da z drugim delite izkušnje. Izogibajte pa se zrcaljenja ljudi, ki so v stresu ali trpijo za resnimi duševnimi motnjami. Zrcaljenje lahko zelo hitro vzbudi globok občutek zaupanja. Vaša dolžnost je, da to zaupanje uporabite etično.

Kako torej pripraviti druge do tega, da nas bodo imeli radi? In kako obdržati partnerja? To je mogoče le, če smo v svojih namerah pristni. Spomnite se ljudi, ki te sposobnosti imajo, vendar niso pristni ali zaupanje izrabljajo – prevaranti, hinavci, manipulatorji in psihopati.

Vzpostavljanje stika z ljudmi je pomembno pri timskem delu, vodenju in upravljanju. Ko z nekom komuniciramo, imamo v mislih želeni izid. Sposobnost učinkovitega komuniciranja je veščina, ki zahteva veliko truda. Lahko je učinkovito orodje v poslovnem svetu, menedžmentu in odnosih, če imamo v mislih tisto, kar želimo v interakciji doseči. Naučimo pa se lahko, kako motivirati druge v različnih situacijah in razmerjih.