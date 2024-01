Finančni horoskop za leto 2024: device bodo v minusu, rak bo zapravljal

V času Jupitrovega bivanja v znamenju bika, do 25. maja, je to obdobje, v katerem lahko stabilizirate in izboljšate svoje finančno stanje. Če še niste v preteklem letu, lahko opravite večji nakup oz. prodajo. Z vstopom Jupitra v znamenje dvojčkov od konca maja dalje pa se marsikomu odpira priložnost, da si poveča svoj gospodinjski proračun s honorarnim ali sezonskim delom. Z Jupitrom se namreč prebuja želja po učenju in nadaljnjem izobraževanju, kar je dobra popotnica za uspešnejšo poslovno in finančno prihodnost.

Oven

Vaša finančna struktura kaže zavidljiv trend okrevanja in rasti. Zdaj se na tem mestu lahko marsikaj izboljša, pomembna pa je tudi vaša aktivnost. Zato je zelo priporočljivo, da si poiščete višjo plačo, bolje plačano službo ali, če ste zasebnik, vstopite v nove posle, naložbe, ki vam bodo omogočale višje mesečne prihodke. Zdaj se lahko opolnomočite in spoznate, da zmorete več, kot si mislite.

Bik

Planetarne okoliščine vas podpirajo pri zadovoljevanju gmotnih potreb, pa tudi pri povečanju mesečnih prihodkov. Če niste zadovoljni s svojim trenutnim delovnim mestom, lahko sprememba dolgoročno prinese finančno rast, hkrati pa tudi dvig zaupanja v lastne sposobnosti. Občutek, da ste vredni več, kot dobivate, bo ključni trenutek pri spremembi. Januar, prva polovica februarja in nato obdobje do poletja kažejo na finančne ugodnosti in možnost pozitivnega obrata.

Dvojčka

Imate veliko želja in načrtov, vendar je priporočljivo premišljeno in postopno ukrepanje. Marca in aprila se izogibajte tveganjem, medtem ko se lahko vstop Jupitra v znamenje bika v vašem življenju marsikaj spremeni in vam dolgoročno prinese nekaj materialnih in finančnih koristi. Dohodek lahko prihaja iz več virov. Junij bo začetek nečesa novega, kar bo od konca tega meseca začelo prinašati vidne finančne rezultate. Pomenljivo je tudi obdobje od 4. septembra do 4. novembra, v katerem se veliko ukvarjate z denarjem in zaslužkom.

Rak

Pred vami je stabilno finančno leto. Zdaj ste lahko bolj brezskrbni in živite svoje življenje z manj skrbi, saj vaš dohodek pokriva skoraj vse vaše potrebe. Posledično bi si lahko privoščili nekaj luksuza, nekam odpotovali in bolj uživali življenje. Če ste poročeni, bi lahko prišlo do finančnega izboljšanja vašega partnerja. Čez februar boste reševali vprašanja v zvezi s kreditom ali denarjem, ki ste ga prejeli od drugih, marec vas lahko popelje v čudovit kraj, kjer boste uživali v nakupovanju. Julij kaže na višje zaslužke.

Lev

To je čas, ko je bolje vlagati v že ustvarjeno in tam uvajati izboljšave, ki bodo prinesle več denarja. Vstop v nove naložbe bi lahko spremljali padci in težave, za kaj gre, pa se vam bo pokazalo marca. Če želite refinancirati ali odplačati posojilo, začnite ta postopek od začetka leta. Možno je, da bo denar prihajal k vam do februarja, vendar bo tudi hitro odšel. Finančne koristi vam lahko prinesejo prijatelji in povezave z drugimi ljudmi.

Devica

Preden se odpravite po nakupih, preden se lotite večjih finančnih naložb, se vprašajte, kaj zares potrebujete in ali je to za vas najboljše. Z nepremišljenimi finančnimi odločitvami se lahko zgodi, da kupite kaj, kar vam ne bo dobro ali pa se znajdete v rdečih številkah na tekočem računu. Finančno je lahko najboljše obdobje od druge polovice januarja do prve polovice februarja. Tukaj dohodki rastejo. Nato se z junijem začne bolj nestabilno obdobje, v katerem boljše priložnosti prihajajo počasneje. Tudi oktober bo dober.

Tehtnica

Pred vami je leto, v katerem bi lahko resetirali finančno stanje, na način, da se malo finančno prestrukturirate in vidite, kam gre preveč vašega denarja ter kako se s tem spopasti. Torej, to je leto, v katerem se lahko popolnoma 'pozdravite' in izboljšate svoje finančno stanje. Opazujte, kaj vam pride naproti, in izkoristite priložnosti, ki vas lahko izboljšajo.

Škorpijon

To je leto, v katerem lahko dobite več preko poslovnega sodelovanja, pa tudi preko tujega denarja, na primer preko partnerja, družinskega premoženja in podobno. Nekateri bi lahko dvignili ali zaprli posojilo. Nove naložbe bodo uspešne predvsem v maju in juniju. Avgusta in septembra več previdnosti.

Strelec

Očitno je, da po starem ne gre več. Nekatere finančne obveznosti v vaši družini je treba deliti. Možno je, da bo denar prišel od starejšega družinskega člana ali s prodajo nepremičnine. Res je pomembno, da s tem, kar imate, razpolagate premišljeno in da pri tem sodelujejo tudi drugi člani vaše družine ali poslovne ekipe. Od januarja prihajajo nekatere finančne ugodnosti, ki bi jih bilo dobro izkoristiti ali se lotiti nečesa, kar bo v vaš obstoj prineslo več blaginje. Na izzive, ki se bodo pojavili v marcu, se odzovite mirno in premišljeno.

Kozorog

Planetarni vplivi napovedujejo številne ugodnosti, ki gredo skozi finančno področje življenja. Več boste delali, a tudi več zaslužili. In to vam ne bo problem, saj boste zadovoljni s tem, kar vam delo prinaša. Do konca aprila se lahko porodi nekaj pomembnega, nova ideja, priložnost, ki bo prinesla dobiček. Do konca maja imate tudi možnost hitrih zaslužkov, na primer z nagradnimi igrami oz. podobnimi okoliščinami.

Vodnar

Gibanje Saturna skozi vaše področje financ vas uči resnosti in odgovornosti pri ravnanju z denarjem, lahko pa sproži tudi nekatere dolgoročnejše naložbe, povezane s službo ali zasebnim sektorjem življenja. Od junija naprej igrajte igre na srečo, morda se vam nasmehne nepričakovan dobitek. Februar, marec in april bodo trije najpomembnejši meseci v letu, ko gre za denar. Nove priložnosti, reševanje starega problema, možnost, da nekaj povečate, začnete ali se pogajate ...

Ribe

Mrki, ki so se zgodili na vašem denarnem področju v preteklem letu, se bodo nadaljevali v prihodnjem letu, kar pomeni, da ste pred velikimi finančnimi odločitvami, ki lahko povzročijo rast in vam pomagajo zapustiti službe, ki vas finančno ne podpirajo. Bodite pozorni, kaj se bo dogajalo okoli 8. aprila. Mrki lahko sprožijo delitve premoženja, dobičke iz tujega premoženja, a tudi priložnost, da začnete zaslužiti več kot prej, da imate več kot v preteklosti. Če nekaj kupujete ali prodajate, se osredotočite na maj.